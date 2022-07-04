120 долгостроев обещают сдать до конца 2022 года
Проблему обманутых дольщиков строительные федеральные ведомства планировали решить к 2024 году. Но, по новым заявлениям, сроки сдвигаются на более ранние. В сегодняшних условиях это более чем приятная новость. Только до конца 2022 года Фонд развития территорий обещает разобраться со 120 долгостроями.
Сколько всего проблемных объектов
«Все планы по долгостроям остаются в силе. Более того, я думаю, проблемы уже заявленных дольщиков мы сможем решить даже раньше», — считает главный управляющий директор Фонда развития территорий (ФРТ) Константин Тимофеев. А после снятия моратория на включение объектов в Единый реестр проблемных объектов (ЕРПО) еще около 100 проектов могут быть дополнительно взяты на особый контроль фонда.
Строители и функционеры очень надеются, что мораторий, который действует с 1 апреля 2022 года по 1 января 2023-го, отменят.
Сейчас у ФРТ на особом контроле 808 строящихся объектов, по которым заключено 77 тысяч договоров долевого участия. Работы по ним не остановлены, застройщики не банкроты, но динамика строительства слабая, объясняет Тимофеев: кредиторы подают в суд на застройщиков, сроки ввода постоянно переносятся.
Хотя есть и положительная динамика: с начала года в мониторинге было около 900 домов, сейчас почти на сотню меньше.
Как повлияли санкции на сроки сдачи
Глобально в ФРТ сложностей у подрядчиков в связи с введением санкций не видят: скорее на первый план выходят трудности менеджмента. Хотя по некоторым проектам предусмотрено импортное оборудование: например, насосы на котельных, горелки или другая автоматика. В этих случаях ФРТ и подрядные организации оперативно находят отечественные аналоги. На таких объектах возможны перепроектирование, проведение новых экспертиз, увеличение сроков и стоимости контрактов.
«На следующий год у нас на решения проблем обманутых дольщиков заложено 26 миллиардов рублей. А в целом в масштабах страны нужно дополнительно от 80 до 100 миллиардов», — комментирует Тимофеев.
Какие регионы — лидеры и штрафники
По словам Константина Тимофеева, стабильно есть регионы, которые серьезно включаются в решение проблемы долгостроев и ускоряют сроки сдачи. Это Республики Башкортостан, Татарстан, Волгоградская область. Но есть субъекты Федерации, которые стали завсегдатаями скамейки штрафников и постоянно продлевают сроки: Челябинская, Ульяновская, Омская, Нижегородская области, Республика Саха (Якутия), Пермский край.
Кто в зоне риска
В ФРТ ожидают, что в 2022-2023 годах могут появиться около 10 тысяч новых пострадавших дольщиков.
«Кроме того, есть довольно большая группа граждан, которая не подлежит защите по закону, — комментирует главный управляющий директор фонда. — Это те, кто покупал апартаменты или квартиры в домах-самостроях, и те, кого просто обманули. Сколько таких? Официальная статистика не ведется, по разным подсчетам, более 15 тысяч человек. По существующим нормам они могут быть защищены только в рамках уголовного судопроизводства, либо гражданского, либо механизмами самих субъектов».