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Приложение «Госуслуги. Дом» запустили по всей России
Дата публикации: 03 окт 2023
Россияне смогут решить все вопросы в сфере жилищно-коммунального хозяйства с помощью мобильного приложения «Госуслуги.Дом». Оно уже доступно во всех регионах, сообщила пресс-служба Минстроя РФ.
«Более 500 тыс. россиян пользуются новым мобильным приложением "Госуслуги. Дом". Мобильное приложение работает уже во всех регионах России», — отметили в ведомстве.
Одна из главных функций платформы — сбор показаний счетчиков и оплата счетов за ЖКУ. Кроме того, собственники смогут посмотреть дату проведения капитального ремонта, участвовать в собраниях жильцов онлайн, а также узнать о сроках поверки приборов учета.
Ранее Домклик писал, что жители России смогут использовать приложение «Госуслуги» вместо паспорта.
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Юля Тихонова
Автор статьи
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