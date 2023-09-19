При использовании сервисов Домклик не нужно оплачивать госпошлину за регистрацию
С 20 августа 2023 года на портале Госуслуги участникам сделок с недвижимостью начали приходить уведомления о необходимости оплатить государственную пошлину за регистрацию договора купли-продажи в Росреестре.
Обращаем внимание, что при оформлении электронных сервисов Домклик дополнительно ничего платить не нужно.
Регистрация права собственности на недвижимость — это процесс внесения сведений о праве на объект недвижимости в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН), в результате которого вы официально подтверждаете в Росреестре свое право на владение недвижимостью.
Размер госпошлины за регистрацию права собственности составляет 2 000 рублей для физлиц. Эту сумму оплачивает покупатель.
Когда не нужно оплачивать госпошлину за регистрацию сделки
- Если вы подключили услугу «Электронная регистрация» на Домклик. Сервис позволяет отправить документы на государственную регистрацию права собственности без посещения МФЦ и Росреестра в электронном виде. Зарегистрированные документы участники сделки получают в личном кабинете Домклик и на электронную почту.
- При оформлении услуги «Регистрация и расчеты» на Домклик. Она включает в себя сервис электронной регистрации и безопасных расчетов между сторонами сделки.
При использовании этих услуг вам не нужно оплачивать государственную пошлину самостоятельно — эти заботы Домклик берет на себя.
Что делать, если госпошлина оплачена ошибочно
Вы можете вернуть деньги. Для этого необходимо подать заявление в ведомство, которое выставило начисление, то есть в Росреестр. После подачи заявления деньги придут в течение месяца.