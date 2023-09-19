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При использовании сервисов Домклик не нужно оплачивать госпошлину за регистрацию

Дата публикации: 19 сен 2023
При использовании сервисов Домклик не нужно оплачивать госпошлину за регистрацию
Содержание

С 20 августа 2023 года на портале Госуслуги участникам сделок с недвижимостью начали приходить уведомления о необходимости оплатить государственную пошлину за регистрацию договора купли-продажи в Росреестре.

Обращаем внимание, что при оформлении электронных сервисов Домклик дополнительно ничего платить не нужно.

Регистрация права собственности на недвижимость — это процесс внесения сведений о праве на объект недвижимости в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН), в результате которого вы официально подтверждаете в Росреестре свое право на владение недвижимостью.

Размер госпошлины за регистрацию права собственности составляет 2 000 рублей для физлиц. Эту сумму оплачивает покупатель.

Когда не нужно оплачивать госпошлину за регистрацию сделки

  • Если вы подключили услугу «Электронная регистрация» на Домклик. Сервис позволяет отправить документы на государственную регистрацию права собственности без посещения МФЦ и Росреестра в электронном виде. Зарегистрированные документы участники сделки получают в личном кабинете Домклик и на электронную почту.
  • При оформлении услуги «Регистрация и расчеты» на Домклик. Она включает в себя сервис электронной регистрации и безопасных расчетов между сторонами сделки.

При использовании этих услуг вам не нужно оплачивать государственную пошлину самостоятельно — эти заботы Домклик берет на себя.

Что делать, если госпошлина оплачена ошибочно

Вы можете вернуть деньги. Для этого необходимо подать заявление в ведомство, которое выставило начисление, то есть в Росреестр. После подачи заявления деньги придут в течение месяца.

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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