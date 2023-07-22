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Президент России поддерживает внедрение арктической ипотеки под 2%

Дата публикации: 22 июл 2023
Президент России поддерживает внедрение арктической ипотеки под 2%

Владимир Путин поддерживает идею внедрения арктической ипотеки под 2% для молодых семей. Действие такой программы планируется до 2030 года. 

«Думаю, что такая мера может стать серьезной поддержкой для граждан, проживающих в арктической зоне. Мы знаем результаты работы этой льготной ипотеки под 2% на Дальнем Востоке, она действительно сыграла свою роль — 73 тыс. российских семей улучшили свои жилищные условия, используя эту ипотеку», — говорит Путин на совещании по развитию закрытых административно-территориальных образований (ЗАТО) и арктических городов.

Также президент отмечает: «Согласен с тем, чтобы распространить ее на молодые семьи, проживающие на территории арктической зоны, то есть для них льготная ставка по ипотечному кредиту тоже не будет превышать 2%. Срок действия такой меры предлагаю установить до 2030 года».

Ранее Алексей Чекунков, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики, заявил, что решение о распространении арктической ипотеки может быть принято до конца текущего года, и все необходимые расчёты уже переданы министерству финансов.

Минстрой и министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики также планируют рассмотреть возможность изменений в льготную программу «Дальневосточная ипотека», распространив её на арктическую зону Российской Федерации.

Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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