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Правительство планирует решить проблему заброшенных земельных участков

Дата публикации: 30 авг 2023
Правительство планирует решить проблему заброшенных земельных участков

Кабмин РФ утвердил план совершенствования законодательства по эффективному использованию земель, в контексте которого есть вопросы освоения заброшенных садовых и огородных участков. О намерении создать механизм признания земельных участков неиспользуемыми пишут Известия со ссылкой на соответствующий документ.

Согласно опубликованной информации, в земельном кодексе следует закрепить понятие «освоение земельных участков, находящихся в границах населенных пунктов, а также садовых и огородных земельных участков». В то же время кабмин будет отвечать за утверждение признаков их использования. Проект закона внесут в правительство в октябре 2023 года, а в мае 2024 года — в Госдуму.

Ответственность за разработку будет возложена на 7 федеральных министерств и ведомств: Росреестр, Минприроды, Минсельхоз, Минстрой, Минтранс, Минэнерго и Минэкономразвития.

По словам депутата Госдумы Никиты Чаплина, для старта процедуры изъятия участков нужны критерии их неиспользования. Он подчеркивает, что в некоторых районах Московской области брошено до 70% земельных участков.

Как сообщил другой парламентарий, Олег Валенчук, на данный момент понятие брошенного участка в законе отсутствует. Депутат отметил «‎грандиозность» масштаба распространения данной проблемы, указав, что такие дачи есть в каждом товариществе. Согласно обращениям граждан, в среднем на брошенные сотки приходится 20% от всех наделов.

В рамках этой задачи создана рабочая группа по «‎Имущественным вопросам», где уже предварительно разработаны признаки неиспользуемого садового участка:

  1. Захламление на 50% и отсутствие уборки в течение одного года;
  2. Разрушение объектов капитального строительства и их невосстановление более пяти лет;
  3. Прорастание сорной травы на более чем 50% площади и ее неустранение в течение одного года.

Кроме того, определен срок освоения земельного участка — три года.

Ранее Домклик писал о том, как купить земельный участок.

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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