Правительство и ЦБ поддержали запуск жилищных вкладов в России
Правительство и Центробанк высказались за введение в России программы жилищных сбережений, то есть механизма для накопления первого взноса по ипотеке.
«Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект», — говорится в официальном отзыве кабмина на соответствующий документ.
О том, что Банк России тоже поддерживает эту инициативу, узнали «Известия».
В чем суть жилищных сбережений
Этот законопроект был внесен в Госдуму в октябре 2023 года. Согласно ему, в России появится новый финансовый инструмент — договор жилищных сбережений. Его сможет заключить только физлицо и не менее чем на год.
По этому договору банк принимает от вкладчика (или от другого лица в его пользу) деньги, начисляет на них проценты и по распоряжению гражданина направляет их на покупку жилья, в том числе по договору долевого участия.
Вкладчик имеет право взять ипотеку в банке, где открыт его жилищный депозит. Он также может перевести эти сбережения в другую кредитную организацию, чтобы внести первоначальный взнос и погасить основной долг, проценты по ипотеке.
При этом банк вправе отказать в выдаче жилищного кредита, например, если у клиента есть просроченная на 30 дней задолженность в размере 30 тыс. руб. и более; если у него слишком высокий показатель долговой нагрузки.
Деньги на таких счетах будут застрахованы на сумму до 10 млн руб. Авторы законопроекта полагают, что это позволит создать надежный банковский механизм накопления и сохранения первоначального взноса на покупку жилья.