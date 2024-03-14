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Правительство и ЦБ поддержали запуск жилищных вкладов в России

Дата публикации: 14 мар 2024
Правительство и ЦБ поддержали запуск жилищных вкладов в России

Правительство и Центробанк высказались за введение в России программы жилищных сбережений, то есть механизма для накопления первого взноса по ипотеке.

«Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект», — говорится в официальном отзыве кабмина на соответствующий документ.

О том, что Банк России тоже поддерживает эту инициативу, узнали «Известия».

В чем суть жилищных сбережений

Этот законопроект был внесен в Госдуму в октябре 2023 года. Согласно ему, в России появится новый финансовый инструмент — договор жилищных сбережений. Его сможет заключить только физлицо и не менее чем на год.

По этому договору банк принимает от вкладчика (или от другого лица в его пользу) деньги, начисляет на них проценты и по распоряжению гражданина направляет их на покупку жилья, в том числе по договору долевого участия.

Вкладчик имеет право взять ипотеку в банке, где открыт его жилищный депозит. Он также может перевести эти сбережения в другую кредитную организацию, чтобы внести первоначальный взнос и погасить основной долг, проценты по ипотеке.

При этом банк вправе отказать в выдаче жилищного кредита, например, если у клиента есть просроченная на 30 дней задолженность в размере 30 тыс. руб. и более; если у него слишком высокий показатель долговой нагрузки.

Деньги на таких счетах будут застрахованы на сумму до 10 млн руб. Авторы законопроекта полагают, что это позволит создать надежный банковский механизм накопления и сохранения первоначального взноса на покупку жилья.

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Новости
Курс недвижимости
Анна Кузнецова
Анна Кузнецова
Автор статьи
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