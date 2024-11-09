Правила регистрации иностранцев в квартире хотят ужесточить
Число иностранцев, которых можно прописать в квартире, предлагают ограничить одним человеком на 6 «квадратов» жилья. Такой законопроект внесен в Госдуму.
По словам авторов документа, часто собственники заключают фиктивные договоры найма с иностранцами, которые в итоге не живут в «арендованном» помещении.
«Таким образом, складывается ситуация, при которой контролирующие органы не имеют возможности фактически отследить местоположение иностранных граждан, что создает угрозу криминогенной ситуации», — отмечают парламентарии.
В связи с этим они хотят дополнить статью 30 Жилищного кодекса положением, согласно которому число иностранцев, имеющих право прописаться в квартире, будет зависеть от ее площади: на каждого из них должно приходиться не менее 6 кв. м.
Авторы документы также предлагают закрепить в Жилищном кодексе максимальный срок договора найма с мигрантами: он не может превышать период их законного нахождения в России.
Такие изменения не позволят регистрировать иностранцев в квартирах в неограниченном количестве, резюмируют авторы документа.
Как зарегистрировать иностранца в квартире
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