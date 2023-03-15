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Правила гаражной амнистии в России предложили упростить

Дата публикации: 15 мар 2023
Правила гаражной амнистии в России предложили упростить

В России предлагают упростить правила гаражной амнистии и отменить обязанность предоставлять технический план объекта, если сведения о нём уже содержатся в Едином государственном реестре недвижимости. Такой законопроект разработала и направила на рассмотрение в ГосдумуСамарская губернская дума, пишут «Известия».

Предполагается, что это снизит финансовую нагрузку на граждан: сейчас оформление техплана стоит до 15 тыс. рублей в зависимости от региона.

Гаражная амнистия позволяет официально оформить права на гараж, которым владелец зачастую пользуется уже десятилетиями. Причём можно оформить не только саму постройку, но и бесплатно получить землю под ней. Мера действует до 1 сентября 2026 года. 

До конца действия меры в России планируется зарегистрировать более 2 млн объектов. За 2022 год было оформлено около 40 тыс. гаражей и свыше 65 тыс. земельных участков, отметил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

«Исходя из этого можно предположить, какой объем средств это позволит сэкономить гражданам в случае принятия законопроекта», — сказал он.

Цель амнистии — наладить учет объектов, усилить контроль над ними, помочь гражданам эффективно пользоваться своей собственностью по назначению. Инициатива может простимулировать активнее участвовать в программе, привлекая людей простотой процедуры и выгодными условиями, считают эксперты.

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Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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