1 мин
291
Права свыше 30 тыс. дольщиков восстановили в России
Дата публикации: 11 окт 2023
В РФ восстановили права более 30 тыс. дольщиков за 9 месяцев 2023 года. Об этом заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин.
«За девять месяцев текущего года оказана помощь 30 577 дольщикам. За счет федеральных механизмов восстановлены права 13 636 граждан, за счет региональных — 16 941 человека», — отметил он.
Как уточняется на сайте правительства, долгостроями перестали быть 177 домов. Среди них 97 домов — для 11,3 тыс. дольщиков — построены на средства из федерального бюджета. И еще 80 объектов построены регионами самостоятельно, жилье в которых получат 12,4 тыс. дольщиков.
Фонд развития территорий в 2019–2023 годах вместе с региональными властями оказал помощь свыше 193 тыс. граждан, которые по тем или иным причинам не получили жилье.
Читайте также: Как расторгнуть договор ДДУ
Юля Тихонова
Автор статьи
Рекомендуем
Актуальное
Телеграм-канал Домклик
Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах