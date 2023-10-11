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Права свыше 30 тыс. дольщиков восстановили в России

Дата публикации: 11 окт 2023
Права свыше 30 тыс. дольщиков восстановили в России

В РФ восстановили права более 30 тыс. дольщиков за 9 месяцев 2023 года. Об этом заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

«За девять месяцев текущего года оказана помощь 30 577 дольщикам. За счет федеральных механизмов восстановлены права 13 636 граждан, за счет региональных — 16 941 человека», — отметил он.

Как уточняется на сайте правительства, долгостроями перестали быть 177 домов. Среди них 97 домов — для 11,3 тыс. дольщиков — построены на средства из федерального бюджета. И еще 80 объектов построены регионами самостоятельно, жилье в которых получат 12,4 тыс. дольщиков.

Фонд развития территорий в 2019–2023 годах вместе с региональными властями оказал помощь свыше 193 тыс. граждан, которые по тем или иным причинам не получили жилье.

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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