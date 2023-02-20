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Получать документы о землеустройстве теперь можно онлайн

Дата публикации: 20 фев 2023
Получать документы о землеустройстве теперь можно онлайн

Жители России теперь могут получать землеустроительную документацию онлайн на портале «Госуслуги». Ранее получить материалы землеустройства можно было только при личном обращении в территориальные органы Росреестра или по почте.«Физические и юридические лица, органы государственной власти и местного самоуправления могут получить необходимые документы из государственного фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства, в удобном цифровом формате, не выходя из дома или офиса», — сообщили в пресс-службе Росреестра.

Землеустроительная документация — это материалы почвенных, геоботанических и других обследований и изысканий, оценки качества и инвентаризации земель, проекты территориального землеустройства, материалы межевания объектов землеустройства, землеустроительные дела по межеванию земельных участков и другие сведения.

Все материалы и их копии предоставляются бесплатно. Срок оказания услуги — до трех рабочих дней.

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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