Получать документы о землеустройстве теперь можно онлайн
Жители России теперь могут получать землеустроительную документацию онлайн на портале «Госуслуги». Ранее получить материалы землеустройства можно было только при личном обращении в территориальные органы Росреестра или по почте.«Физические и юридические лица, органы государственной власти и местного самоуправления могут получить необходимые документы из государственного фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства, в удобном цифровом формате, не выходя из дома или офиса», — сообщили в пресс-службе Росреестра.
Землеустроительная документация — это материалы почвенных, геоботанических и других обследований и изысканий, оценки качества и инвентаризации земель, проекты территориального землеустройства, материалы межевания объектов землеустройства, землеустроительные дела по межеванию земельных участков и другие сведения.
Все материалы и их копии предоставляются бесплатно. Срок оказания услуги — до трех рабочих дней.