Покупатели элитных коттеджей испытывают дефицит предложений
Желающие приобрести премиальную загородную недвижимость летом 2022 года обнаружили дефицит предложения на рынке. Это подтверждают и эксперты: по итогам первого полугодия на востребованном западном направлении Подмосковья таких объектов стало на 9% меньше. Как результат — в полтора раза взлетели цены в этом сегменте. Почему это происходит?
Аренда vs продажа
Кризис 2020 года и кризис 2022 года отличаются. Если в пандемию ажиотаж вокруг загородной недвижимости в целом и премиального класса в частности был объясним — люди устали от изоляции и хотели жить на природе в комфортных условиях, то сейчас многие владельцы элитных коттеджей сняли свои объекты с продажи, не понимая, во что вкладывать высвободившиеся средства. И все чаще предлагают жилье в аренду. Рост спроса на арену подтверждает и статистика: по итогам апреля и части мая 2022 года по сравнению с февралем и мартом спрос на аренду дач в российских регионах вырос в среднем в 4,7 раза.
Застыли в ожидании и девелоперы. Рынок загородной недвижимости на продажу представлен в основном вторичными объектами, тогда как на новые приходится всего 20%, приводит данные Savills. Совокупный объем предложения на элитном загородом рынке в Knight Frank оценивают в 2,1 тысячи лотов, это на 1% ниже, чем в прошлом полугодии. А всего, по оценкам Savills, за три года таких объектов стало на 48% меньше.
Цена и спрос высокие
Однако за два года с начала пандемии и на фоне событий весны 2022 года спрос только рос. За год активность покупателей выросла на 18%, указывают в Savills. Это неизбежно привело к росту средней цены премиального коттеджа в первом полугодии 2022 года на 46% (по сравнению с таким же периодом прошлого года). Средняя стоимость доходит до 147,74 миллиона рублей. Но это, констатируют аналитики, не сдерживает покупателей. Запрос на элитные дома за городом по-прежнему большой: границы закрыты и привычные способы отдыха сегодня недоступны.