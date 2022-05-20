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Лето за городом: где недорого снять дом под Москвой

Дата публикации: 20 мая 2022
Лето за городом: где недорого снять дом под Москвой
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Возможность провести лето за городом всегда привлекала жителей мегаполисов, а в последние пару лет дачи и коттеджи в Подмосковье пользовались повышенным спросом — вплоть до настоящего ажиотажа. Сказались пандемия и месяцы самоизоляции: люди быстро поняли, что находиться на карантине гораздо удобнее, если он проходит в просторном доме с участком, где можно жарить мясо, заниматься спортом, да и просто прогуливаться или загорать.

В этом году сезон снова необычный: возможностей для отдыха за границей немного, часть южных аэропортов закрыта, и загородный отдых снова в тренде. Выяснили, что сейчас происходит с ценами и спросом на подмосковную «загородку» и по каким минимальным ставкам можно снять дом на лето.

Цены не растут, спрос далек от ажиотажа

Риелторские компании, работающие с арендой загородного жилья, единогласно утверждают: ни такого бума, как весной 2020 года, ни активного спроса, как весной 2021-го, сейчас не наблюдается. Несмотря на ограниченные возможности для отдыха за границей и на российских курортах, спрос на загородную недвижимость спокойный, говорит начальник отдела управления загородной недвижимости «ИНКОМ-Недвижимость» Анна Власова. «Некоторые потенциальные арендаторы опасаются потерять работу и доходы в связи с уходом с рынка ряда компаний, — поясняет эксперт. — Сейчас люди стали чаще экономить деньги. По нашим наблюдениям, спрос на загородные объекты экономкласса снизился на 8%».

Лето за городом: где недорого снять дом под Москвой №1

Спокойный спрос дает возможности для выбора: хотя сезон, фактически, уже начался, доступных объектов довольно много. «На рынке загородной недвижимости весьма большой объем экспозиции, и здесь можно подобрать разные варианты как для покупки, так и для аренды загородного дома», — отмечает руководитель департамента городской недвижимости «НДВ Супермаркет Недвижимости» Елена Мищенко. «Традиционной для этого времени года активности рынка мы не наблюдаем, — говорит и управляющий директор сети офисов недвижимости МИЭЛЬ Мария Жукова. — Надеемся, что спрос на загородную аренду все-таки начнет расти ближе к лету. Однако чрезмерного всплеска мы не прогнозируем».

Снижение спроса Жукова объясняет, в частности, тем, что за два предыдущих пандемийных года многие уже купили загородную недвижимость в Подмосковье. «Есть люди, которые в прошлые сезоны снимали себе дома и оставили контакты собственников— теперь справятся сами, в агентства обращаться не будут», — добавляет эксперт.

В целом эксперты выделяют несколько факторов, важных для аренды загородного дома. Во-первых, близость к природе — водоемам, лесным массивам и паркам. Во-вторых, транспортная доступность коттеджного поселка или населенного пункта и удаленность от Москвы.

Традиционно многие клиенты снимают загородный дом, чтобы жить в нем летом вместе с родителями, внуками, детьми. В этом случае важно наличие рядом с домом или в шаговой доступности авто- или ж/д станций, автобусных остановок, удобных съездов с загородных трасс. Немаловажен и уровень инфраструктуры: есть ли, например, рядом с домом детские или спортивные площадки.

Лето за городом: где недорого снять дом под Москвой №2

Минимальный уровень стоимости в большинстве случаев указывает, что предлагается снять летний домик (то есть непригодный к круглосуточному проживанию), удаленный от МКАД на 50-100 километров, с минимальным набором удобств и небольшим участком. На популярных направлениях стоимость зачастую растет по мере приближения к Москве, но в этих случаях предлагаются дома с удобствами внутри, кондиционером, большим участком, зачастую в составе коттеджного поселка.

Лето за городом: где недорого снять дом под Москвой №3

Традиционно популярными направлениями остаются Новорижское, Киевское, Пятницкое, Рублевское, Каширское шоссе. Северное и северо-восточные направления пользуются меньшим спросом из-за транспортной загруженности. Наименее востребованы объекты к востоку от Москвы.

Есть из чего выбирать

«Рынок арендатора», который в этом сезоне сложился на «загородке», удерживает ставки. «Средние цены практически не изменились по сравнению с прошлым годом, — говорит Анна Власова. — Стоимость самого доступного предложения в нашей базе составляет 35 тыс. рублей в месяц. В целом на рынке представлен широкий спектр предложений всех ценовых категорий по различным направлениям».

«Даже на престижном направлении можно подобрать себе дом с приемлемой арендной ставкой, просто подальше от границ Москвы, — говорит Елена Мищенко. — Есть интересные и приемлемые варианты для аренды (от 60–70 тыс. руб. за месяц) на Киевском шоссе — в деревне Дудкино, которая расположена ближе к МКАД, но рядом со станцией метро „Румянцево“».

Лето за городом: где недорого снять дом под Москвой №1

Похожую статистику приводят и эксперты Домклик: в ближайшей перспективе цены на загородную аренду существенно расти не будут, а выбор на протяжении всего сезона останется достаточно широким (сейчас, например, в базе Домклик представлено более 1,3 тыс. вариантов). Так что можно не волноваться: если появится желание провести за городом только часть лета, подобрать подходящий объект будет не так сложно.

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Ольга Маслевская
Автор статьи
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