Почти половина россиян живут в унаследованной квартире — опрос
Россияне в основном живут в домах и квартирах, которые достались им по наследству. Так ответили 44% респондента. Об этом говорится в исследовании сервиса «Ремонт со СберУслугами» и «СберСтрахование».
Как показал опрос, еще 16% россиян покупали недвижимость сами: 10% брали ипотеку, 5% хватило накоплений, 1% помогла семья. Вместе с тем 32% респондента снимают жилье, а 8% его подарили.
Также участников исследования спросили о том, делают ли они ремонт при переезде в новую квартиру или дом. Почти половина (48%) дала положительный ответ. Из них 29% хотят сделать его сами, 15% собираются нанять профессионалов, а 4% рассчитывают на помощь друзей и родственников. При этом 34% не планируют делать ремонт.
Ранее эксперты сервиса «Ремонт со СберУслугами» и Rambler&Co выяснили, с какими сложностями при наследовании недвижимости сталкиваются россияне. Большинство из них — 20% — назвали оформление документов.
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