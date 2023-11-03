Почти 450 тысяч семей получили ипотеку с господдержкой в Сбере
Почти 450 тысяч семей воспользовались льготными условиями Сбера для покупки жилья с момента запуска программы «Семейная ипотека» в 2018 году. По данным аналитиков Сбера, почти 200 тысяч банк выдал в 2023 году. Каждая вторая ипотека для семей в России оформляется в Сбере.
По льготной программе семьи могут приобрести квартиру в новостройке, купить или построить частный дом. Ставка по «Семейной ипотеке» — 6% годовых. Первоначальный взнос от 20%. Кредит выдается на срок до 30 лет.
Сумма кредита — до 12 млн рублей для Москвы и области, Санкт-Петербурга и области, и до 6 млн рублей — для других регионов России.
Воспользоваться льготными условиями могут семьи (включая родителей-одиночек с детьми), с одним ребёнком, который родился после 1 января 2018 года, с двумя и более детьми младше 18 лет или с ребёнком с инвалидностью.
Выбрать квартиру и оформить семейную ипотеку можно онлайн на Домклик.