Аналитики рассчитали стоимость самых дешевых загородных домов в крупнейших регионах России
- Как и что считали аналитики
- Где самые дешевые дома в Московской области
- Где самые дешевые дома в Ленинградской области
- Где самые дешевые дома в Татарстане
- Где самые дешевые дома в Краснодарском крае
- Где самые дешевые дома в Свердловской области
- Где самые дешевые дома в Красноярском крае
- Где самые дешевые дома в Челябинской области
- Где самые дешевые дома в Новосибирской области
- Где самые дешевые дома в Омской области
- Где самые дешевые дома в Самарской области
- Где самые дешевые дома в Воронежской области
- Где самые дешевые дома в Башкортостане
- Где самые дешевые дома в Волгоградской области
- Где самые дешевые дома в Пермском крае
- Где самые дешевые дома в Нижегородской области
- Где самые дешевые дома в Ростовской области
Эксперты аналитического центра Домклик в новом исследовании рассказывают, сколько стоят самые дешевые загородные дома в крупнейших регионах страны. Данные основаны на анализе объявлений о продаже на Домклик, актуальных на начало сентября 2022 года.
Как и что считали аналитики
Аналитики рассмотрели крупные регионы страны, где находятся города с населением более миллиона человек. Для каждого региона были определены топ-15 областных городов и районов с наименьшей стоимостью стандартного загородного дома.
Для каждого региона составлен список типов населенных пунктов, которые участвовали в рейтинге. На графиках различные типы населенных пунктов выделены цветом.
Средняя стоимость загородного дома в населенном пункте рассчитывалась как произведение среднего значения стоимости кв. м по населенному пункту и среднего значения площади дома по всему региону.
Рейтинг показывает среднюю стоимость загородного дома определенной площади, наиболее распространенной в данном регионе.
Где самые дешевые дома в Московской области
Рейтинг строился на основе данных по следующим видам населенных пунктов:
- Города областного подчинения (ОП) с административной территорией.
- Города областного подчинения без административной территории.
- Поселки городского типа (ПГТ) областного подчинения с административной территорией.
- ЗАТО (закрытые административно-территориальные образования).
На иллюстрации выше видно, что ЗАТО не вошли в рейтинг самых доступных мест для покупки загородных домов в Московской области — дома там стоят дороже.
Где самые дешевые дома в Ленинградской области
Рейтинг строился на основе данных по следующим видам населенных пунктов:
- Городские округа.
- Муниципальные районы.
Где самые дешевые дома в Татарстане
Рейтинг по Татарстану строился на основе данных по муниципальным районам.
Где самые дешевые дома в Краснодарском крае
Рейтинг строился на основе данных по следующим видам населенных пунктов:
- Города, не включенные в административные районы.
- Районы.
На иллюстрации нет городов, потому что самые дешевые загородные дома находятся в районах региона.
Где самые дешевые дома в Свердловской области
Рейтинг строился на основе данных по следующим видам населенных пунктов:
- Города, входящие в состав области.
- ЗАТО (закрытые административно-территориальные образования).
- Районы.
ЗАТО не вошли в рейтинг самых дешевых мест для покупки загородных домов в Свердловской области — дома там стоят дороже.
Где самые дешевые дома в Красноярском крае
Рейтинг строился на основе данных по следующим видам населенных пунктов:
- Краевые города (городские округа).
- ЗАТО (закрытые административно-территориальные образования) — городские округа.
- Муниципальные округа.
- Районы.
Видно, что в Красноярском крае самые дешевые дома находятся в районах региона. Ни ЗАТО, ни краевые города, ни муниципальные округа не попали в топ-15 самых доступных населенных пунктов для покупки дома.
Где самые дешевые дома в Челябинской области
Рейтинг строился на основе данных по следующим видам населенных пунктов:
- Города (городские округа).
- Районы, города с территориальными районами.
- Рабочий поселок.
В топ-15 населенных пунктов с доступными загородными домами в регионе не попали рабочие поселки.
Где самые дешевые дома в Новосибирской области
Рейтинг строился на основе данных по следующим видам населенных пунктов:
- Города областного значения (городские округа).
- Районы (муниципальные районы).
- ПГТ (поселки городского типа).
В топ-15 мест с недорогими загородными домами не попали городские округа и ПГТ.
Где самые дешевые дома в Омской области
В Омской области рейтинг строился на основе данных по районам.
Где самые дешевые дома в Самарской области
Рейтинг строился на основе данных по следующим видам населенных пунктов:
- Города областного значения (городские округа).
- Районы.
Видно, что в Самарской области дешевле всего загородные дома можно купить в районах региона. А в городах областного значения доступных предложений нет.
Где самые дешевые дома в Воронежской области
Рейтинг строился на основе данных по следующим видам населенных пунктов:
- Городские округа.
- Муниципальные районы.
В Воронежской области дешевле всего загородные дома можно купить в муниципальных районах. В городских округах доступных предложений нет, дома там стоят дороже.
Где самые дешевые дома в Башкортостане
Рейтинг строился на основе данных по следующим видам населенных пунктов:
- Городские округа.
- Районы.
В топ-15 мест региона с недорогими загородными домами не попали городские округа.
Где самые дешевые дома в Волгоградской области
Рейтинг строился на основе данных по следующим видам населенных пунктов:
- Города областного значения.
- Районы.
На иллюстрации выше видно, что города областного значения не вошли в рейтинг самых доступных мест для покупки загородных домов — дома там стоят дороже.
Где самые дешевые дома в Пермском крае
Рейтинг строился на основе данных по следующим видам населенных пунктов:
- Города краевого значения.
- ЗАТО (закрытые административно-территориальные образования).
- Районы.
- Коми-Пермяцкий округ.
В топ-15 мест Пермского края с недорогими загородными домами не попали ЗАТО.
Где самые дешевые дома в Нижегородской области
Рейтинг строился на основе данных по следующим видам населенных пунктов:
- Города областного значения (городские округа).
- Районы.
В топ-15 населенных пунктов с недорогими загородными домами не попали города областного значения — дома там стоят дороже, чем в отдельных районах.
Где самые дешевые дома в Ростовской области
Рейтинг строился на основе данных по следующим видам населенных пунктов:
- Городские округа.
- Районы.