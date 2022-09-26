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Недвижимость
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Аналитики рассчитали стоимость самых дешевых загородных домов в крупнейших регионах России

Дата публикации: 26 сен 2022
Аналитики рассчитали стоимость самых дешевых загородных домов в крупнейших регионах России
Содержание

Эксперты аналитического центра Домклик в новом исследовании рассказывают, сколько стоят самые дешевые загородные дома в крупнейших регионах страны. Данные основаны на анализе объявлений о продаже на Домклик, актуальных на начало сентября 2022 года.

Как и что считали аналитики

Аналитики рассмотрели крупные регионы страны, где находятся города с населением более миллиона человек. Для каждого региона были определены топ-15 областных городов и районов с наименьшей стоимостью стандартного загородного дома.

Для каждого региона составлен список типов населенных пунктов, которые участвовали в рейтинге. На графиках различные типы населенных пунктов выделены цветом.

Средняя стоимость загородного дома в населенном пункте рассчитывалась как произведение среднего значения стоимости кв. м по населенному пункту и среднего значения площади дома по всему региону.

Рейтинг показывает среднюю стоимость загородного дома определенной площади, наиболее распространенной в данном регионе.

Где самые дешевые дома в Московской области

Где в России самые дешевые загородные дома: исследование Домклик №1

Рейтинг строился на основе данных по следующим видам населенных пунктов:

  • Города областного подчинения (ОП) с административной территорией.
  • Города областного подчинения без административной территории.
  • Поселки городского типа (ПГТ) областного подчинения с административной территорией.
  • ЗАТО (закрытые административно-территориальные образования).

На иллюстрации выше видно, что ЗАТО не вошли в рейтинг самых доступных мест для покупки загородных домов в Московской области — дома там стоят дороже.

Где самые дешевые дома в Ленинградской области

Где в России самые дешевые загородные дома: исследование Домклик №1

Рейтинг строился на основе данных по следующим видам населенных пунктов:

  • Городские округа.
  • Муниципальные районы.

Где самые дешевые дома в Татарстане

Где в России самые дешевые загородные дома: исследование Домклик №1

Рейтинг по Татарстану строился на основе данных по муниципальным районам.

Где самые дешевые дома в Краснодарском крае

Где в России самые дешевые загородные дома: исследование Домклик №1

Рейтинг строился на основе данных по следующим видам населенных пунктов:

  • Города, не включенные в административные районы.
  • Районы.

На иллюстрации нет городов, потому что самые дешевые загородные дома находятся в районах региона.

Где самые дешевые дома в Свердловской области

Аналитики рассчитали стоимость самых дешевых загородных домов в крупнейших регионах России №1

Рейтинг строился на основе данных по следующим видам населенных пунктов:

  • Города, входящие в состав области.
  • ЗАТО (закрытые административно-территориальные образования).
  • Районы.

ЗАТО не вошли в рейтинг самых дешевых мест для покупки загородных домов в Свердловской области — дома там стоят дороже.

Где самые дешевые дома в Красноярском крае

Где в России самые дешевые загородные дома: исследование Домклик №1

Рейтинг строился на основе данных по следующим видам населенных пунктов:

  • Краевые города (городские округа).
  • ЗАТО (закрытые административно-территориальные образования) — городские округа.
  • Муниципальные округа.
  • Районы.

Видно, что в Красноярском крае самые дешевые дома находятся в районах региона. Ни ЗАТО, ни краевые города, ни муниципальные округа не попали в топ-15 самых доступных населенных пунктов для покупки дома.

Где самые дешевые дома в Челябинской области

Аналитики рассчитали стоимость самых дешевых загородных домов в крупнейших регионах России №1

Рейтинг строился на основе данных по следующим видам населенных пунктов:

  • Города (городские округа).
  • Районы, города с территориальными районами.
  • Рабочий поселок.

В топ-15 населенных пунктов с доступными загородными домами в регионе не попали рабочие поселки.

Где самые дешевые дома в Новосибирской области

Аналитики рассчитали стоимость самых дешевых загородных домов в крупнейших регионах России №1

Рейтинг строился на основе данных по следующим видам населенных пунктов:

  1. Города областного значения (городские округа).
  2. Районы (муниципальные районы).
  3. ПГТ (поселки городского типа).

В топ-15 мест с недорогими загородными домами не попали городские округа и ПГТ.

Где самые дешевые дома в Омской области

Аналитики рассчитали стоимость самых дешевых загородных домов в крупнейших регионах России №1

В Омской области рейтинг строился на основе данных по районам.

Где самые дешевые дома в Самарской области

Аналитики рассчитали стоимость самых дешевых загородных домов в крупнейших регионах России №1

Рейтинг строился на основе данных по следующим видам населенных пунктов:

  • Города областного значения (городские округа).
  • Районы.

Видно, что в Самарской области дешевле всего загородные дома можно купить в районах региона. А в городах областного значения доступных предложений нет.

Где самые дешевые дома в Воронежской области

Аналитики рассчитали стоимость самых дешевых загородных домов в крупнейших регионах России №1

Рейтинг строился на основе данных по следующим видам населенных пунктов:

  • Городские округа.
  • Муниципальные районы.

В Воронежской области дешевле всего загородные дома можно купить в муниципальных районах. В городских округах доступных предложений нет, дома там стоят дороже.

Где самые дешевые дома в Башкортостане

Аналитики рассчитали стоимость самых дешевых загородных домов в крупнейших регионах России №1

Рейтинг строился на основе данных по следующим видам населенных пунктов:

  • Городские округа.
  • Районы.

В топ-15 мест региона с недорогими загородными домами не попали городские округа.

Где самые дешевые дома в Волгоградской области

Аналитики рассчитали стоимость самых дешевых загородных домов в крупнейших регионах России №1

Рейтинг строился на основе данных по следующим видам населенных пунктов:

  • Города областного значения.
  • Районы.

На иллюстрации выше видно, что города областного значения не вошли в рейтинг самых доступных мест для покупки загородных домов — дома там стоят дороже.

Где самые дешевые дома в Пермском крае

Аналитики рассчитали стоимость самых дешевых загородных домов в крупнейших регионах России №1

Рейтинг строился на основе данных по следующим видам населенных пунктов:

  • Города краевого значения.
  • ЗАТО (закрытые административно-территориальные образования).
  • Районы.
  • Коми-Пермяцкий округ.

В топ-15 мест Пермского края с недорогими загородными домами не попали ЗАТО.

Где самые дешевые дома в Нижегородской области

Аналитики рассчитали стоимость самых дешевых загородных домов в крупнейших регионах России №1

Рейтинг строился на основе данных по следующим видам населенных пунктов:

  • Города областного значения (городские округа).
  • Районы. 

В топ-15 населенных пунктов с недорогими загородными домами не попали города областного значения — дома там стоят дороже, чем в отдельных районах. 

Где самые дешевые дома в Ростовской области

Аналитики рассчитали стоимость самых дешевых загородных домов в крупнейших регионах России №1

Рейтинг строился на основе данных по следующим видам населенных пунктов:

  • Городские округа.
  • Районы.

Выбрать дом для покупки в своем регионе

Загородная недвижимость: строительство и покупка
Аналитика Домклик
Изменение цен на недвижимость
Елена Кирова
Елена Кирова
Автор статьи
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