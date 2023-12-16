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Около 98 млн «квадратов» жилья сдали в РФ в этом году

Дата публикации: 16 дек 2023
Около 98 млн «квадратов» жилья сдали в РФ в этом году

В России в 2023 году ввели в эксплуатацию 97,6 млн кв. м жилья. Об этом сообщил глава Минстроя Ирек Файзуллин.

За полный 2022 год в стране сдали 102 млн «квадратов».

«На 13 декабря введено 97,6 млн кв. м жилья. Идем к очередным высоким показателями ввода жилья в нашей стране», — сказал он в ходе заседания в Совфеде.

По словам Файзуллина, к концу 2023-го градостроительный потенциал в РФ должен достигнуть 403. млн кв. м, к 2030 году — 502 млн кв. м.

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Новости
Недвижимость
Анна Кузнецова
Анна Кузнецова
Автор статьи
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