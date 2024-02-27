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Около 80 тысяч лифтов в жилых домах России нужно заменить, заявили в Минстрое
Дата публикации: 27 фев 2024
В многоквартирных домах в России необходимо обновить 78,4 тыс. лифтов. Об этом сообщил замглавы Минстроя Алексей Ересько.
«Сегодня лифтовое хозяйство в стране — это 545 тыс. лифтов, из которых по состоянию на текущую дату подлежат замене 78,4 тыс., это в жилом фонде. Из них 40 тыс. находятся в управлении региональных операторов капремонта и 38,4 тыс. — на специальных счетах», — сказал он на заседании Общественного совета при Минстрое.
По словам Ересько, каждый год в стране меняют в среднем по 15 тыс. лифтов.
В новость внесены изменения по просьбе пресс-службы Министерства строительства и ЖКХ РФ (27 февраля 18:34 по мск).
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Анна Кузнецова
Автор статьи
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