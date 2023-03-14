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Около 11 тыс. жителей России переселили из аварийного жилья с начала 2023 года

Дата публикации: 14 мар 2023
Около 11 тыс. жителей России переселили из аварийного жилья с начала 2023 года

Почти 11 тыс. граждан улучшили свои жилищные условия благодаря программе переселения из аварийного жилья за два месяца 2023 года, сообщили в правительстве России.

«Только за два месяца этого года улучшены жилищные условия порядка 10,8 тыс. человек, ранее проживавших в аварийных домах площадью почти 173,3 тыс. кв. м. В феврале жилищные условия улучшили по программе 6,93 тысячи граждан, было расселено почти 115,6 тыс. кв. м непригодного жилья», — рассказал зампредседателя правительства Марат Хуснуллин.

Всего по нацпроекту «Жильё и городская среда» нужно переселить свыше 536 тыс. человек и ликвидировать 9,53 млн кв. м аварийного жилого фонда.

С начала программы в 2019 году в новое жилье переехали более 482,4 тыс. россиян. Наибольший аварийный фонд расселён в Уральском, Приволжском, Сибирском федеральных округах.

«В текущем году мы ожидаем, что в субъектах Российской Федерации будет расселено более 2,6 млн кв. м аварийного жилья, а 40 регионов в полном объёме завершат текущую программу переселения», — добавил генеральный директор Фонда развития территорий Ильшат Шагиахметов.

В 2023 году на реализацию планов фонд перечислит регионам почти 4 млрд руб. Финансовая поддержка направлена в том числе на расселение жилья, признанного непригодным для проживания с 1 января 2017 года по 1 января 2022 года, а также компенсацию затрат, связанных с увеличением расходов на расселение непригодного для проживания жилищного фонда, который был выявлен до 1 января 2017 года.

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Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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