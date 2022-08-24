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В России запускают новую программу расселения из аварийного жилья

Дата публикации: 24 авг 2022
В России запускают новую программу расселения из аварийного жилья

Правительство запускает новую программу расселения из аварийного жилья, в этом году на нее предусмотрено 22,5 млрд рублей, заявил председатель кабинета министров Михаил Мишустин.

«Программа ускорит снос и реконструкцию домов, которые стали непригодными для жизни за последние пять лет, до 1 января 2022 года. И позволит нашим гражданам быстрее переехать в комфортное и безопасное жилье», — сказал Мишустин на совещании с правительством.

Всего в 2022–2023 годах в рамках новой программы в регионы будет направлено 45 млрд рублей, эти средства уже заложены в федеральном бюджете.

Первыми средства получат девять регионов, которые до 1 мая текущего года в полном объеме завершили программу расселения из аварийного жилья, признанного таковым на начало 2017 года. Это Дагестан, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Чечня, Магаданская, Сахалинская и Саратовская области, Севастополь и Санкт-Петербург.

Предполагается, что по новой программе удастся расселить около миллиона россиян, проживающих в аварийном жилье.

С 2019 года переселение из аварийного жилья осуществляется в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». В настоящее время общая площадь многоквартирных домов в России составляет 2,4 млрд кв. м, 7,8% от этого объема имеет износ свыше 65%.

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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