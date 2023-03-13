Правила капитального ремонта обновят в России
Правила капитального ремонта многоквартирных домов обновят в России в 2023 году. Об этом сообщил генеральный директор Фонда развития территорий (ФРТ) Ильшат Шагиахметов.«Несвоевременный капитальный ремонт приводит к попаданию дома в воронку аварийного жилья. В этом году мы разрабатываем свод правил программ капитального ремонта. Мы должны его будем утвердить в третьем квартале текущего года», — рассказал он на заседании комитета Совета Федерации.Он отметил, что новые правила и мониторинг их соблюдения позволят сократить число аварийных домов на 10-15%.С 1 марта 2023 года в стране вступили в силу методические рекомендации по проведению капремонта в многоквартирных домах, финансируемого средствами ФРТ. Кроме этого, изменился порядок приемки работ.