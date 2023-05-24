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Объём выдач электронных закладных Сбера превысил 1 трлн рублей

Дата публикации: 24 мая 2023
Объём выдач электронных закладных Сбера превысил 1 трлн рублей

Сбер выпустил 373 тыс. электронных закладных по жилищным кредитам. Объём выдач по ним за последние пять лет, по данным Домклик, превысил 1 трлн рублей.

Электронная закладная — вид ценной бумаги, которая подтверждает, что приобретённая в ипотеку недвижимость передаётся в залог в обмен на кредитные средства.

По данным аналитиков Домклик, за 2023 год было оформлено электронных закладных на 283 млрд рублей.

Чаще всего ипотечные кредиты с электронными закладными оформляли в Москве и Московской области: на эти регионы пришлось 5,6% и 6,7% выдач от общего объёма. В топ-5 регионов также вошли Башкортостан — 4,5%, Свердловская область — 4,2% и Краснодарский край — 3,6%.

Преимущества электронной закладной

Электронные закладные выпускаются во всей территориальной сети Сбербанка с июля 2018 года. Изначально они оформлялись только на комнаты и квартиры, а с 2022 года их можно оформить и на жилые дома с земельным участком.

В 2023 году появилась возможность выдачи кредита с электронной закладной на нежилые дома с земельным участком и только земельные участки. Сейчас более 40% выдач ипотеки на вторичном рынке проходит с электронной закладной.

Электронные закладные удобны и клиенту, и банку. После выплаты ипотеки действие электронной закладной аннулируется автоматически. Банк самостоятельно отправляет в Росреестр запрос на снятие обременения — клиенту не нужно никуда идти.

Если у клиента документарная закладная, ему придётся самостоятельно забирать справку об исполнении обязательств перед банком, подавать заявление на получение закладной (обычно она возвращается в срок до одного календарного месяца), а затем нести бумаги в Росреестр или МФЦ.

Оформление электронных закладных позволяет банку секьюритизировать (продать) портфель этих ценных бумаг. Вырученные деньги банк может направить на выдачу ипотеки новым клиентам.

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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