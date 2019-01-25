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Новости недели: 18 — 25 января 2019

Новости
Дата публикации: 25 янв 2019
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Новости недели: 18 — 25 января 2019

1. Уже более 2 миллионов россиян воспользовались сервисом ДомКлик 

За 10 месяцев (с марта 2018 года) число пользователей сервиса удвоилось. А количество ипотечных кредитов Сбербанка, выданных по заявкам с ДомКлик, выросло с 17 до 74%.

Из сервиса по подаче заявок на ипотеку ДомКлик превратился в полноценную площадку для сделок с недвижимостью. Сейчас на сайте можно купить, продать, снять или сдать в аренду  практически любую недвижимость: квартиры, комнаты, дома и землю, а также оформить ипотеку Сбербанка и получить скидку 0,3% на ставку по ипотеке. 

Мы непрерывно улучшаем и развиваем сервисы ДомКлик для вас и благодаря вам. Спасибо за то, что вы с нами!

2. Греф прогнозирует снижение ставок по ипотеке

Глава Сбербанка Герман Греф прогнозирует стабилизацию инфляции в России во второй половине 2019 года и не исключает снижения ставок по ипотеке к концу года. Об этом он сообщил журналистам в кулуарах Всемирного экономического форума.

«По моим личным ощущениям, инфляция во второй половине года должна стабилизироваться уже. Мой личный прогноз, что к концу года в целом ставки могут пойти вниз и по ипотеке в том числе. Но как будет складываться макроэкономика пока тяжело загадывать», - сказал он. При этом Греф сообщил, что ситуация с инфляцией может улучшится уже в ближайшее время.

3. Теперь ипотека Сбербанка доступнее для людей с инвалидностью

Сбербанк сделал ипотечное страхование жизни доступным для людей с инвалидностью. Теперь они могут воспользоваться специальной программой «Защищенный заемщик». 

Договор страхования жизни и здоровья по программе «Защищенный заемщик» позволяет снизить ставку по ипотеке на 1%. Ранее программа была недоступна для людей с инвалидностью, поскольку риск утраты трудоспособности к ним не применим. 

4. Средний размер ипотечного кредита за год увеличился почти на 350 000 рублей

По данным НБКИ в 4 квартале 2018 года средний размер ипотечного кредита составил 2,34 млн рублей, увеличившись на 17,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

«В 2018 году ипотечное кредитование росло как по количеству и суммам выдаваемых кредитов на покупку жилья, так и по их среднему размеру, — рассказал генеральный директор НБКИ Александр Викулин. — При этом, по нашему мнению, одной из причин роста среднего размера ипотечного кредита в прошлом году является снижение банками сумм первоначального взноса по ипотеке. Иными словами, уменьшение размера первоначального взноса привело к росту тела выдаваемых ипотечных кредитов». 

5. Минстрой подготовил предложения по газовой безопасности в домах

О разработанных предложениях по повышению газовой безопасности в многоквартирных домах рассказал Глава Минстроя Владимир Якушев — сообщают РИА Недвижимость

Ведомство предлагает оснащать квартиры газовыми анализаторами и сигнализаторами, заключать единый договор на содержание общедомовых газовых сетей и всего газового оборудования дома с одной обслуживающей организацией, а также повысить содержание в поставляемом в квартиры газе одорантов.

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
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