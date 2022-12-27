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Новости
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Николай Васёв возглавит новое розничное направление Сбера по работе с клиентами

Дата публикации: 27 дек 2022
Николай Васёв возглавит новое розничное направление Сбера по работе с клиентами

Николай Васёв назначен на должность старшего вице-президента Сбербанка и возглавит новое направление по работе с розничными клиентами. Исполнять обязанности директора дивизиона «Домклик» будет Алексей Лейпи, который работает в Сбере более 11 лет и стоял у истоков создания сервиса.

Николай Васёв будет курировать в Сбере новый функциональный блок «Развитие клиентского опыта B2C». Задача подразделения — построение бизнес-модели, в которой клиент в центре всего; внедрение сегментной модели в управление клиентским опытом и выстраивание взаимосвязи сегментов, каналов и продуктов.

«Я благодарю Николая за высокие результаты и вклад в развитие жилищной экосистемы Сбера. Николай — увлеченный профессионал, смелый в решениях, любознательный и открытый к новым знаниям. Особенно я ценю в нем то, что он всегда видит за продуктом клиента. Уверен, что опыт и лидерство Николая позволят по-новому взглянуть на развитие клиентоцентричности, создать модель сотрудничества между продуктами и каналами, поддержать data-driven фокус в трансформации B2C. Желаю успехов команде нового блока!», — отметил Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф.

Вклад в развитие сервиса недвижимости № 1 в России

Николай Васёв работает в Сбербанке 11 лет. Карьерный путь начал с должности начальника Управления по работе с партнёрами Сбербанка, где выстроил партнёрскую вертикаль для взаимодействия с застройщиками и агентствами недвижимости по всей России. В 2015 году был назначен на должность генерального директора «Домклик», в 2020 году — стал вице-президентом Сбербанка.

Под руководством Николая за семь лет IT-стартап «Домклик» стал лидером ипотечного рынка с многомиллиардным оборотом. Был создан цифровой сервис оформления ипотеки «Фабрика сделок», упрощен процесс покупки недвижимости и последующее сопровождение ипотеки до одного визита в банк.

В 2019 году Домклик стал сервисом для решения всех вопросов с недвижимостью и вошёл в топ самых посещаемых ресурсов России. В 2022 году «Домклик» признан сервисом недвижимости № 1 в России по количеству объявлений о продаже квартир.

Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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