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Домклик признан лидером по качеству ипотечных сервисов в России

Дата публикации: 09 мар 2022
Домклик признан лидером по качеству ипотечных сервисов в России

Рейтинговое агентство Эксперт РА признало Домклик от СберБанка наиболее полным и удобным ресурсом для получения ипотеки среди электронных сервисов, специализирующихся на поиске жилой недвижимости.

Такой вывод был сделан по результатам исследования «Онлайн-путь до нового жилья: оценка качества электронных сервисов недвижимости».

Эксперты оценивали общее количество объявлений о продаже квартир, количество объявлений о продаже квартир в новостройках и на вторичном рынке, качество ипотечных сервисов, функциональность и удобство мобильного приложения, качество контентного наполнения.

Лидирующую позицию по оценкам пользователей заняло мобильное приложение Домклик: и в Google Play, и в App Store оно получило наивысший средний балл относительно приложений других исследуемых сервисов (4,8 и 4,9 из 5 соответственно).

По результатам исследования, в мобильном приложении Домклик представлены наиболее полные характеристики дома, дающих пользователю представление о качестве жизни в нем.

Кроме того, в Домклик доступны следующие услуги:

Напомним, Домклик от Сбера предназначен для поиска, продажи, покупки и аренды жилой и коммерческой недвижимости, оформления и сопровождения сделок с недвижимостью. 

Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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