Домклик признан лидером по качеству ипотечных сервисов в России
Рейтинговое агентство Эксперт РА признало Домклик от СберБанка наиболее полным и удобным ресурсом для получения ипотеки среди электронных сервисов, специализирующихся на поиске жилой недвижимости.
Такой вывод был сделан по результатам исследования «Онлайн-путь до нового жилья: оценка качества электронных сервисов недвижимости».
Эксперты оценивали общее количество объявлений о продаже квартир, количество объявлений о продаже квартир в новостройках и на вторичном рынке, качество ипотечных сервисов, функциональность и удобство мобильного приложения, качество контентного наполнения.
Лидирующую позицию по оценкам пользователей заняло мобильное приложение Домклик: и в Google Play, и в App Store оно получило наивысший средний балл относительно приложений других исследуемых сервисов (4,8 и 4,9 из 5 соответственно).
По результатам исследования, в мобильном приложении Домклик представлены наиболее полные характеристики дома, дающих пользователю представление о качестве жизни в нем.
Кроме того, в Домклик доступны следующие услуги:
- Сервис электронной регистрации
- Юридическая проверка недвижимости
- Оформление договора купли-продажи онлайн
- Сервис безопасных расчетов
- Сделка под ключ за свои средства
- Сервис сравнения квартир
- Сервис бесплатной оценки недвижимости
Напомним, Домклик от Сбера предназначен для поиска, продажи, покупки и аренды жилой и коммерческой недвижимости, оформления и сопровождения сделок с недвижимостью.