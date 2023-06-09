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Названы регионы России с самой дешёвой загородной недвижимостью

Дата публикации: 09 июн 2023
Названы регионы России с самой дешёвой загородной недвижимостью

Купить загородную недвижимость дешевле всего в Курганской области, Мордовии, Вологодской, Смоленской и Брянской областях. К таким выводам пришли аналитики Домклик, проанализировав объявления.

Приводим топ-10 регионов с наименьшей средней стоимостью квадратного метра загородной недвижимости:

  • Курганская область — 27,2 тыс. рублей
  • Республика Мордовия — 28,2 тыс. рублей
  • Вологодская область — 32,0 тыс. рублей
  • Смоленская область — 32,0 тыс. рублей
  • Брянская область — 32,2 тыс. рублей
  • Псковская область — 33,2 тыс. рублей
  • Кемеровская область — 33,8 тыс. рублей
  • Архангельская область — 34,3 тыс. рублей
  • Республика Коми — 34,4 тыс. рублей
  • Орловская область — 35,2 тыс. рублей

Самые высокие цены на загородную недвижимость зафиксированы в Санкт-Петербурге — 141,4 тыс. рублей, в Москве — 135,5 тыс. рублей, Московской области — 94 тыс. рублей и Севастополе — 85,6 тыс. рублей. По данным Домклик, средняя стоимость загородного квадратного метра в России — 59,5 тыс. рублей.

В исследовании для каждого региона рассчитано среднее арифметическое значение стоимости квадратного метра недвижимости. Учитывались объявления с домами и участками на Домклик, актуальные на начало июня 2023 года.

За два года Сбер в 8 раз увеличил выдачу ипотеки на ИЖС. Если в 2021 году заёмщики ежемесячно оформляли такую ипотеку в среднем на 2 млрд рублей, то в 2023-м, по данным Домклик, — уже на 16,1 млрд. Доля кредитов на ИЖС в общем объёме выдач ипотеки в Сбере с 2021-го по 2023 год выросла ещё больше — с 0,8% до 5,9%.

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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