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На московском рынке вторичного жилья увеличивается разница между спросом и предложением: исследование Домклик

Дата публикации: 22 апр 2023
На московском рынке вторичного жилья увеличивается разница между спросом и предложением: исследование Домклик
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Аналитики Домклик рассмотрели распределение объявлений и ипотечных сделок по комнатности на вторичном рынке московской недвижимости за IV квартал 2022 года и за I квартал 2023 года. Наиболее яркие изменения произошли в сегменте большого по площади жилья — квартир с тремя и более комнатами.

Во-первых, за квартал доля таких квартир в общем объеме сделок увеличилась. Во-вторых, эксперты зафиксировали наличие существенного расхождения между параметрами предлагаемых и покупаемых квартир, что может быть проявлением эффекта «вымывания» выгодных предложений.

Как считали аналитики: методология исследования 

Эксперты сравнили распределение квартир по количеству комнат в объявлениях о продаже с распределением купленных в ипотеку квартир в Сбербанке на вторичном рынке Москвы в I квартале 2023 года. Также аналитики оценили изменение данных с IV квартала 2022 года. Данные о предложениях брались с сайта Домклик. В анализе учтены только квартиры.

Для каждого сегмента (по комнатности) вторичной недвижимости Москвы также определены медианная стоимость и медианная площадь, которые фигурировали в объявлениях о продаже квартир и ипотечных сделках.

Как меняется количество объявлений и сделок на вторичном рынке

На круговых диаграммах изображено распределение объявлений и ипотечных сделок Сбербанка по комнатности на вторичном рынке Москвы в I квартале 2023 года (в процентах) и его изменение с IV квартала 2022 года (указано в скобках). Левая диаграмма показывает долю объявлений о продаже квартир по комнатности от общего количества объявлений на вторичном рынке Москвы. Правая диаграмма показывает долю ипотечных сделок по покупке квартир по комнатности от общего количества ипотечных сделок на вторичном рынке Москвы. 
На круговых диаграммах изображено распределение объявлений и ипотечных сделок Сбербанка по комнатности на вторичном рынке Москвы в I квартале 2023 года (в процентах) и его изменение с IV квартала 2022 года (указано в скобках). Левая диаграмма показывает долю объявлений о продаже квартир по комнатности от общего количества объявлений на вторичном рынке Москвы. Правая диаграмма показывает долю ипотечных сделок по покупке квартир по комнатности от общего количества ипотечных сделок на вторичном рынке Москвы. 

«По сравнению с предыдущим кварталом, мы зафиксировали сокращение предложения на московском рынке вторичного жилья (за квартал – -17%). По нашему мнению, это объясняется достаточно активным началом года на рынке ипотечного жилья. За I квартал было заключено около 5 тыс. сделок, что несильно уступает данным IV квартала 2022 года — 6 тыс. сделок. Незначительное снижение произошло в связи с сезонным фактором. Также рынок предложения нормализовался после событий сентября-октября прошлого года. Кроме того, часть собственников жилья снимает объявления о продаже недвижимости», — комментируют результаты исследования аналитики Домклик.

По итогам двух последних кварталов растет доля сделок с ипотекой с большими квартирами: прирост по трехкомнатным квартирам составляет +1,7%, по квартирам с четырьмя и более комнатами: +0,5%. При этом доля однокомнатных квартир, наоборот, снизилась на 2,7%.

Как меняется стоимость и площадь вторичного жилья

График показывает стоимость и площадь вторичного жилья Москвы в объявлениях и ипотечных сделках Сбербанка по комнатности в I квартале 2023 года, а в скобках указано изменение параметров с IV квартала 2022 года (значения округлены до целых чисел, в изображения не включены данные с околонулевыми изменениями). Стоимость указана сверху над столбцами, а площадь — снизу.
График показывает стоимость и площадь вторичного жилья Москвы в объявлениях и ипотечных сделках Сбербанка по комнатности в I квартале 2023 года, а в скобках указано изменение параметров с IV квартала 2022 года (значения округлены до целых чисел, в изображения не включены данные с околонулевыми изменениями). Стоимость указана сверху над столбцами, а площадь — снизу.

Средняя площадь недвижимости, которую приобрели заемщики в I квартале 2023 года, отличается от средних габаритов жилья в объявлениях — чем больше количество комнат, тем существеннее различие.

Если площадь однокомнатных квартир практически одинакова, то двухкомнатные квартиры в предложениях продавцов больше квартир, купленных потребителями, на 2 кв. м, трехкомнатные — на 4 кв. м, а квартиры с четырьмя и более комнатами — на 59 кв. м.

С IV квартала 2022 года площадь продаваемой и предлагаемой недвижимости изменилась незначительно, кроме квартир с четырьмя и более комнатами. Средняя площадь таких квартир в объявлениях продавцов увеличилась на 8 кв. м, а средняя площадь квартир, приобретенных покупателями, снизилась на 8 кв. м.

Судя по представленному выше графику, средняя стоимость приобретаемых квартир в I квартале 2023 года гораздо ниже, чем средняя стоимость квартир по рынку предложения. Разница в стоимости однокомнатных квартир составляет 2 млн рублей, двухкомнатных — 3 млн рублей, трехкомнатных — 7 млн рублей, а квартир с четырьмя и более комнатами — 55 млн рублей.

По мнению аналитиков Домклик, растущее несоответствие параметров предлагаемых и покупаемых квартир в сегменте крупногабаритного жилья связано с тем, что покупатели активно приобретают лоты по сниженным ценам. И на рынке остаются предложения продавцов, которые занимают выжидательную позицию и пока не снижают цены.

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Покупка вторички
Елена Кирова
Елена Кирова
Автор статьи
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