Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Новости
2 мин
18K

На «Госуслугах»‎ теперь можно зарегистрировать право собственности на недвижимость

Дата публикации: 28 авг 2023
На «Госуслугах»‎ теперь можно зарегистрировать право собственности на недвижимость

На портале «‎Госуслуги»‎ появилась возможность регистрации права собственности на недвижимость, а также отправки недостающих сведений, если информация о недвижимости есть в базе ЕГРН. Об этом говорится в сообщении Минцифры.

Для регистрации права собственности на новую недвижимость необходимо в услуге «Кадастровый учет»‎ зайти в раздел «Возникновение права на недвижимость»‎, следом указать вид регистрируемой собственности и выбрать объект недвижимости. Далее указать сведения из ЕГРН и подписать заявление с помощью приложения «Госключ»‎.

Отмечается, что заявление на кадастровый учет с одновременной регистрацией прав пока можно подать только в МФЦ. Однако дополнительные данные к заявлению можно также отправить с помощью услуги «Кадастровый учёт».

При этом дополнительные документы можно подавать, когда:

  • в документе была допущена ошибка;
  • возникла проблема с прикреплением документа к заявлению;
  • регистратор попросил прислать дополнительный документ;
  • приостановлен государственный кадастровый учет или регистрация прав;
  • есть ограничения на сделки с недвижимостью.

Как еще можно зарегистрировать право собственности на недвижимость онлайн

Регистрация права собственности на недвижимость онлайн также доступна на Домклик. Электронная регистрация позволяет отправить документы на государственную регистрацию права собственности без посещения МФЦ и Росреестра в электронном виде. Зарегистрированные документы участники сделки получают в личном кабинете Домклик и на электронную почту.

При использовании сервиса «Электронная регистрация» ставка по ипотеке будет ниже на 0,3%, и оформление ипотечной сделки пройдет быстрее.

А если вы покупаете вторичную недвижимость или дом с участком за свои деньги, то есть без ипотеки, вы можете использовать сервис «Регистрация и расчёты». Сервис позволяет зарегистрировать переход права собственности онлайн и провести безопасные денежные расчёты между сторонами.

Читайте также: Электронная регистрация права собственности: как это работает

Новости
События рынка недвижимости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Рекомендуем
Как зарегистрировать право собственности на дом и земельный участок
128K
Всё о сроках электронной регистрации сделок в СберБанке
214K
Сбер запустил сервис «Регистрация и расчёты» для сделок с жильём без ипотеки
12K
Получил ключи от квартиры в новостройке: что дальше
1M
Актуальное
Списывать с должников компенсацию за аварийное жилье могут запретить
сегодня 10:00
29
Как меняются цены на новостройки и вторичное жилье: исследование Домклик и Центра финансовой аналитики
вчера 18:00
868
Главное за неделю с 9 по 13 декабря 2024 года
вчера 16:30
2K
Задачи по расселению аварийных домов выполнили почти 80 регионов РФ
вчера 13:03
123
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал