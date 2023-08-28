На «Госуслугах» теперь можно зарегистрировать право собственности на недвижимость
На портале «Госуслуги» появилась возможность регистрации права собственности на недвижимость, а также отправки недостающих сведений, если информация о недвижимости есть в базе ЕГРН. Об этом говорится в сообщении Минцифры.
Для регистрации права собственности на новую недвижимость необходимо в услуге «Кадастровый учет» зайти в раздел «Возникновение права на недвижимость», следом указать вид регистрируемой собственности и выбрать объект недвижимости. Далее указать сведения из ЕГРН и подписать заявление с помощью приложения «Госключ».
Отмечается, что заявление на кадастровый учет с одновременной регистрацией прав пока можно подать только в МФЦ. Однако дополнительные данные к заявлению можно также отправить с помощью услуги «Кадастровый учёт».
При этом дополнительные документы можно подавать, когда:
- в документе была допущена ошибка;
- возникла проблема с прикреплением документа к заявлению;
- регистратор попросил прислать дополнительный документ;
- приостановлен государственный кадастровый учет или регистрация прав;
- есть ограничения на сделки с недвижимостью.
Как еще можно зарегистрировать право собственности на недвижимость онлайн
Регистрация права собственности на недвижимость онлайн также доступна на Домклик. Электронная регистрация позволяет отправить документы на государственную регистрацию права собственности без посещения МФЦ и Росреестра в электронном виде. Зарегистрированные документы участники сделки получают в личном кабинете Домклик и на электронную почту.
При использовании сервиса «Электронная регистрация» ставка по ипотеке будет ниже на 0,3%, и оформление ипотечной сделки пройдет быстрее.
А если вы покупаете вторичную недвижимость или дом с участком за свои деньги, то есть без ипотеки, вы можете использовать сервис «Регистрация и расчёты». Сервис позволяет зарегистрировать переход права собственности онлайн и провести безопасные денежные расчёты между сторонами.