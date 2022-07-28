На 44% вырос ввод жилья в России за первую половину 2022 года
В первой половине 2022 года в России построено 52,6 млн кв. м жилья. Это на 44,2% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные опубликовал Росстат. В чем феномен такого скачка?
Лидеры по строительству
Только в июне объем жилищного строительства в стране увеличился на 5,6% относительно июня 2021 года: площадь нового жилья составила 8,1 млн кв. м. Больше всего «квадратов» в первые шесть месяцев построили в Московской области (8,3 млн кв. м), Краснодарском крае (3,9 млн кв. м), Москве (3 млн кв. м). В топ-5 также попали Ленобласть (2,1 млн кв. м жилья) и Санкт-Петербург (2 млн кв. м). Общая площадь частных домов составила 32,9 млн кв. м. Это на 61,8% больше, чем годом ранее.
Есть регионы, где этот показатель выше среднего по стране. Например, в Челябинской области введено жилья больше на 51%, в Северо-Кавказском округе лидирует Чечня: в республике в I полугодии 2022 года введено 1,26 млн кв. м — это в 2,7 раза больше, чем в соответствующем периоде прошлого года.
Почему происходит рост
Еще три месяца назад, в апреле 2022 года, вице-премьер Марат Хуснуллин сожалел, что могли бы и больше построить — до 100 млн кв. м, если б не текущая ситуация, сложившаяся в феврале. И это был бы, по его словам, рекорд. Но даже рост в 44% весьма заметный.
«Стройка — инерционный процесс, мы не упадем в этом году, — сказал министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин в июне на ПМЭФ-2022. — Но сегодня мы видим в жилищном строительстве некоторое снижение выдачи разрешений на новое жилье».
«Ввод жилья — это показатель того, что люди уверены в своем будущем и продолжают планировать свою жизнь здесь, покупать жилье, приезжают новые люди. Особенно это хорошо для региона, который не является туристическим, и 95% покупателей — это местные жители. Важно, чтобы качество жилья соответствовало темпам, застройщики своим примером должны показывать, что можно делать лучше», — подчеркнул коммерческий директор челябинского девелопера «Весна» Дмитрий Петров.