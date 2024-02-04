Мособлгаз рассказал, как отличить газовщика от мошенника
Сотрудники коммунальных служб приходят с проверкой газового оборудования только в назначенную дату и только по одному, если визитеров несколько, стоит насторожиться. Об этом говорится в рекомендациях Мособлгаза.
«К сожалению, нередки случаи, когда под видом работников коммунальных служб в квартиры проникают мошенники. Чаще всего их жертвами становятся пенсионеры, хотя не застрахованы от обмана люди любого возраста и социального положения», — говорится в сообщении.
Мошенники пытаются продать различные услуги и оборудование, причем по завышенной цене, ссылаясь на выдуманные постановления и распоряжения, отмечают в газораспределительной компании.
В связи с этим Мособлгаз опубликовал инструкцию, как отличить сотрудника газовой службы от мошенника:
- Специалист компании приходит только в тот день, на который назначено техобслуживание оборудования. Утвержденный график можно посмотреть на сайте Мособлгаза. Более того, жителям домов сообщат о проверке — управляющая компания повесит объявление в подъездах.
- Нужно обратить внимание на число тех, кто приходит в квартиру с проверкой. Настоящий слесарь проводит техобслуживание один, а вот мошенники ходят по двое-трое.
- Работники Мособлгаза всегда в корпоративной форме, и при себе у них есть удостоверение и бейдж с QR-кодом. Отсканировав его, можно увидеть подробную информацию о специалисте.
- Следует насторожиться, если «газовщик» требует немедленно оплатить услуги и настаивает на покупке тех или иных товаров.
Если у жителя возникли сомнения по поводу проверяющего, лучше позвонить в районную эксплуатационную службу и уточнить информацию.