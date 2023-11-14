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В Москве меняются правила расчета платы за отопление

Дата публикации: 14 нояб 2023
В Москве меняются правила расчета платы за отопление

Московские власти будут самостоятельно определять порядок расчета платы за отопление помещений в многоквартирных домах. Соответствующий документ подписал президент РФ Владимир Путин.

В столице граждане платят за отопление равномерно в течение года, исходя из объема потребления в многоквартирном доме. В результате при экстремально теплой или холодной зиме рост ежемесячного платежа по отдельным домам может достигать 50%.

Закон позволяет изменить способ расчета и брать данные за несколько лет, а не за предыдущий год. Таким образом, суммы за отопление станут равномерными и приемлемыми, отметил председатель комиссии Мосгордумы по государственному строительству и местному самоуправлению Александр Козлов.

Член комитета ГД по строительству и ЖКХ Сергей Колунов указал, что последние зимы в столице были действительно теплыми, поэтому жители имеют право платить за отопление меньше: теперь закон дает такую возможность.

По его словам, экспериментальное решение пока попробуют на Москве, как на самом развитом регионе, с мощной инфраструктурой и большим населением, а дальше рассмотрят возможность масштабирования на другие субъекты.

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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