В Москве меняются правила расчета платы за отопление
Московские власти будут самостоятельно определять порядок расчета платы за отопление помещений в многоквартирных домах. Соответствующий документ подписал президент РФ Владимир Путин.
В столице граждане платят за отопление равномерно в течение года, исходя из объема потребления в многоквартирном доме. В результате при экстремально теплой или холодной зиме рост ежемесячного платежа по отдельным домам может достигать 50%.
Закон позволяет изменить способ расчета и брать данные за несколько лет, а не за предыдущий год. Таким образом, суммы за отопление станут равномерными и приемлемыми, отметил председатель комиссии Мосгордумы по государственному строительству и местному самоуправлению Александр Козлов.
Член комитета ГД по строительству и ЖКХ Сергей Колунов указал, что последние зимы в столице были действительно теплыми, поэтому жители имеют право платить за отопление меньше: теперь закон дает такую возможность.
По его словам, экспериментальное решение пока попробуют на Москве, как на самом развитом регионе, с мощной инфраструктурой и большим населением, а дальше рассмотрят возможность масштабирования на другие субъекты.