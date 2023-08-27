Москвичи стали чаще покупать малогабаритные квартиры
Столичное управление Росреестра опубликовало статистику по объему продаж и средней стоимости одного квадратного метра в московских новостройках. Об этом сообщается на сайте ведомства.
По данным службы, на малогабаритные квартиры в столице пришлось 54% от всех зарегистрированных сделок.
«На рынке наиболее ликвидной считается однокомнатная квартира и, как следствие, имеет высокую цену за один квадратный метр. При анализе июльских показателей мы видим, что "трешки" — 322 тыс. руб. за кв. м обошли: "однушки" (314 тыс. руб.), студии (298 тыс. руб.) и "двушки" (295 тыс. руб.)», — отметила помощник руководителя Управления Росреестра по Москве Дарья Кудинова.
По ее словам, возможные причины связаны с ограниченным предложением застройщиков по крупногабаритным квартирам. Также москвичи используют покупку малогабаритной квартиры как инвестицию, чтобы в дальнейшем продать ее и купить более комфортабельное жилье.
Отмечается, что анализ включал сведения о средней стоимости жилья по зарегистрированным в июле 2023 года договорам долевого участия в четырех категориях: квартиры-студии — до 38 кв. м, однокомнатные квартиры — до 46 кв. м, двухкомнатные квартиры — до 78 кв. м и трехкомнатные квартиры — до 100 кв. м.