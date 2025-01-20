Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Новости
1 мин
196

Москвичи будут быстрее получать госуслуги в сфере недвижимости

Дата публикации: 20 янв 2025
Москвичи будут быстрее получать госуслуги в сфере недвижимости

Власти Москвы сократили сроки предоставления трех госуслуг в сфере земли и недвижимости, в том числе согласования межевого плана. Об этом сообщили в столичном стройкомплексе.

«На регулярной основе повышаем скорость их (государственных услуг — ред.) предоставления благодаря внедрению современных информационных систем и технологий, а также оптимизации внутренних процессов. Только за 2024 год сроки оказания трех госуслуг сократились еще на один рабочий день», — цитирует пресс-служба заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова.

Так, получить предварительное согласование предоставления земельного участка теперь можно за девять рабочих дней вместо 23; согласовать межевой план — за восемь вместо 10, а присвоить, изменить или аннулировать адрес — за пять вместо 17.

Как отметили в пресс-службе, сокращение сроков оформления документов позволит гражданам и представителям бизнеса быстрее решать свои вопросы.

Материалы по теме:

Как присвоить почтовый адрес дому и земельному участку

Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Актуальна ли для вас такая возможность?
Поделитесь вашим мнением в комментариях
Комментарии2
С
Сергей Б.
22 янв 2025

А когда за вычет сократят сроки?

Домклик
6 дней назад

Сергей Б.здравствуйте! Этот вопрос рекомендуем уточнить напрямую в службе поддержки ФНС России.

Актуальное

Госдума не поддержала проект закона о полном запрете хостелов в домах
вчера 16:10
155
Росстат назвал регионы-лидеры по вводу жилья в 2024 году
вчера 11:20
305
Штрафы за антисанитарию в квартирах предлагают повысить
вчера 09:51
189
В Росреестре рассказали, когда могут изъять неосвоенный участок
вчера 09:00
1K
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал
  • Главная
  • Новости