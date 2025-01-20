Москвичи будут быстрее получать госуслуги в сфере недвижимости
Власти Москвы сократили сроки предоставления трех госуслуг в сфере земли и недвижимости, в том числе согласования межевого плана. Об этом сообщили в столичном стройкомплексе.
«На регулярной основе повышаем скорость их (государственных услуг — ред.) предоставления благодаря внедрению современных информационных систем и технологий, а также оптимизации внутренних процессов. Только за 2024 год сроки оказания трех госуслуг сократились еще на один рабочий день», — цитирует пресс-служба заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова.
Так, получить предварительное согласование предоставления земельного участка теперь можно за девять рабочих дней вместо 23; согласовать межевой план — за восемь вместо 10, а присвоить, изменить или аннулировать адрес — за пять вместо 17.
Как отметили в пресс-службе, сокращение сроков оформления документов позволит гражданам и представителям бизнеса быстрее решать свои вопросы.
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А когда за вычет сократят сроки?
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