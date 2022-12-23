Мосгаз напомнил о 5 правилах газовой безопасности в новогодние праздники
Самое активное потребление газа традиционно приходится на новогодние праздники: повышается температура в системе отопления, наступает время активных семейных посиделок, приготовления еды и использования газового оборудования.
Мосгаз подготовил памятку, как безопасно пользоваться газовым оборудованием. Приводим 5 важных правил для спокойных и безопасных праздников. Берите на заметку и расскажите детям и близким.
Используйте газовую плиту по назначению
Газовая плита предназначена для приготовления еды! Поэтому не используйте газовую плиту для обогрева квартиры и ни в коем случае не развешивайте над конфорками белье для сушки. Использование газового водонагревателя в жилой комнате также запрещено, равно как и установка бытовых вентиляторов, отводящих труб от бытовых кухонных вытяжек в отверстия вентиляционных каналов.
Вентиляция для водонагревателей
Находясь в помещении, где установлены бытовые газовые проточные водонагреватели, обеспечьте приток свежего воздуха. Проверяйте наличие тяги в дымоходном канале все время процесса.
Без этого использовать газовое оборудование запрещено. Обратите внимание на наличие зазора между дверью и полом, предназначенного для дополнительного притока воздуха в помещение, где установлен водонагреватель — он обязателен.
Проветривайте помещения чаще
Вентиляция имеет значение. Готовить вы будете больше, а значит, стоит быть более внимательными к вентиляции и стараться чаще проветривать помещение. Рекомендуемое время проветривания 10–15 минут.
Это будет полезным и в случае, если ваша конфорка горит непривычным оранжевым цветом, здесь также обратите внимание на увлажнитель — его функции напрямую влияют на состав воздуха.
Акцент на газ-контроль и исправное оборудование
Если у вас неполадки с газовой плитой или газовым водонагревателем, не затягивайте с ремонтом.
Для жителей Москвы в праздничные дни, кроме 1-го, 2-го, 7-го и 8-го января, в Мосгаз организовано дежурство специалистов. Ведомство также напомнило, что в Москве существует норма, которая обязывает использовать газовое оборудование с автоматическим отключением подачи газа к горелке. Это нужно, чтобы не допустить опасного скопления несгоревшего газа. Функция «газ-контроль» обезопасит в случае потухания горелок.
Чистота в меру
С мытьём газовой плиты важно не переусердствовать. Следите за чистотой газовой плиты, не позволяйте крошкам и жиру скапливаться на варочной панели. Мыть газовую плиту лучше не раньше, чем через час после готовки — дайте ей остыть, не допускайте попадания воды и моющего средства внутрь дверцы духовки.
Для мойки используйте влажную, предварительно отжатую губку, не пользуйтесь абразивными чистящими средствами. Рассекатели можно снять, протереть и высушить, а вот их посадочное место протирается только сухой тряпкой. Мыть газовый шланг-подводку, двигать плиту без присмотра специалистов чревато, как минимум, риском нарушения герметичности соединений.
Если вы почувствовали запах газа, максимально быстро прекратите эксплуатацию прибора, перекройте подачу газа, покиньте помещение и позвоните в экстренную службу по телефонам 104 или 112 (доб. 4).