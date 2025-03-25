Молодые мамы в Свердловской области получат компенсации за ипотеку
Свердловские депутаты одобрили новые меры поддержки молодых мам региона, в числе которых выплата до 500 тыс. руб. в качестве компенсации расходов на ипотеку. Об этом сообщается на сайте правительства области.
Рассчитывать на льготы могут женщины, которые впервые стали мамами до 23 лет включительно. При этом ребенок должен быть рожден с 1 января 2025 года.
«Речь о возможности получить выплату в размере фактически понесенных расходов на уплату процентов по кредиту или займу на приобретение или строительство жилого помещения, включая ипотечный кредит. Максимальный размер выплаты — 500 тыс. руб.», — говорится в сообщении.
Кредитный договор может быть оформлен как на саму женщину, так и на ее супруга, но заключен он должен быть на территории региона. Кроме этого, молодые мамы могут получить 50 тыс. на покупку товаров первой необходимости для ребенка и 15 тыс. руб. в месяц на аренду жилья, если оба родителя учатся очно.
Как отмечается, деньги будут предоставляться в виде электронного сертификата. Для получения выплат нужно подать заявление в управление социальной политики по месту жительства. Сделать это можно лично, по почте, через МФЦ или портал госуслуг.
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Хотелось бы мнение юриста! Не является ли выплата до 29 лет, дискриминацией? Чем хуже женщина родившая в 30 лет? или в 34? Почему они не имеют право на эту выплату? Статья 19 Конституции РФ выступает против дискриминации, а администрация Свердловской области почему то, за! Проверку бы законности таких решений.
Григорий И.Увы, модератор комментариев не может оказать подобной консультации. Для решения вопроса рекомендуем обратиться в местную администрацию.