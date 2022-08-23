Многодетным россиянам предложили предоставлять жилье по соцнайму
В России необходимо сформировать государственный жилищный фонд жилья по социальному найму и предоставлять его многодетным семьям. С таким предложением выступила уполномоченная по правам ребенка в Республике Татарстан, основательница Национального родительского комитета Ирина Волынец. Копии ее обращений на имя главы Минтруда Антона Котякова и министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирека Файзуллина есть в распоряжении RT.
По словам Волынец, жилищный вопрос стоит перед многодетными семьями в России особенно остро, тогда как решить его самостоятельно бывает достаточно сложно.
В то же время именно крепкая многодетная семья, по утверждению Волонец, является «базовым ответом на демографические вызовы» и требует защиты со стороны государства. Создание фонда жилья по соцнайму стало бы одним из возможных вариантов улучшения жилищных условий многодетных семей в России, убеждена омбудсмен.
Что такое социальный наем
Чаще всего арендаторы снимают жилье напрямую у собственника. Но бывает и так, что жилье находится в собственности у государства и сдается по договору социального найма на льготных условиях. Как правило, жилье по соцнайму сдается с большой скидкой либо вообще бесплатно.
Площадь социального жилья рассчитывается, исходя из принятых в регионе норм. В Москве, например, на человека должно приходиться минимум 18 квадратных метров. То есть многодетные семьи, которым предоставляют жилье по соцнайму, могут рассчитывать на квартиры общей площадью не менее 90 квадратных метров (по 18 квадратных метров на двоих супругов и троих детей).
Сейчас получить социальное жилье могут малоимущие и нуждающиеся в жилье граждане. К последним относят:
- тех, кто не владеет недвижимостью;
- тех, у кого площадь жилья ниже нормы (например, норма для Москвы — ниже 10 квадратных метров для человека);
- проживающих в аварийных домах или домах под снос;
- людей с тяжелыми хроническими заболеваниями, представляющими опасность для других жильцов.
Договор социального найма заключается минимум на год, максимум — на 10 лет. Если в течение этого срока дом признают непригодным для проживания или решат изъять для муниципальных нужд, то арендатору предложат альтернативу.