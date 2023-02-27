Что изменится в сфере недвижимости с 1 марта 2023 года
- Сведения в выписках из ЕГРН перестанут быть публичными
- Проверять работы по капремонту будет местная администрация
- Заработают методические рекомендации по капремонту
- Вернется «лифтнадзор»
- Жителей рассчитают за общедомовые услуги по новой формуле
- Жильцы, которые не живут в квартире, смогут не платить за вывоз мусора
- Сократятся сроки процедур, связанных с предоставлением госземель
- Установка пожарных извещателей станет обязательной в жилье многодетных семей
- Россиян могут лишить жилья, если они используют его с нарушениями
С 1 марта 2023 года владельцев недвижимости в России ждут важные изменения. Рассказываем о них в этой статье.
Сведения в выписках из ЕГРН перестанут быть публичными
С 1 марта 2023 года вступают в действие новые правила выдачи выписок из ЕГРН. Сведения о собственнике перестают быть публичными, и получить их можно будет только с его согласия. Это сделано для защиты персональной информации человека.
Право получить выписку в прежнем формате смогут только:
- собственник объекта или его представитель, супруг
- собственник объекта недвижимости, расположенного на земельном участке — в отношении собственника этого участка (и наоборот)
- наследник объекта недвижимости
- залогодержатель недвижимости
- арендатор (наниматель) в отношении своего арендодателя (наймодателя) и наоборот
- владелец смежного земельного участка
- кадастровый инженер
- органы власти — если выписка необходима для оказания государственных и муниципальных услуг
- нотариус
- арбитражные управляющие, суды, правоохранительные органы, судебные приставы-исполнители, органы прокуратуры и органы, ведущие оперативно-розыскную деятельность
- должностные лица
Остальные люди смогут получить выписку с данными о владельце жилья только с его разрешения или через нотариуса. Для раскрытия своих данных собственник должен подать заявление в Росреестр, но в этом случае они будут доступны всем заинтересованным лицам.
Чтобы избежать случаев мошенничества, хозяевам квартир будут приходить уведомления о том, что от них получено согласие — на Госуслугах, через личный кабинет на сайте Росреестра или на электронную почту. Если они его не давали, они смогут его отозвать.
Еще одно изменение — выписку из ЕГРН можно будет проверить через QR-код.
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Проверять работы по капремонту будет местная администрация
С 1 марта 2023 года начинает действовать закон, согласно которому услуги капитального ремонта многоквартирного дома не будут оплачиваться региональным оператором, пока акт приемки работ не подпишут представители органа местного самоуправления. Или люди, уполномоченные действовать от имени собственников помещений дома, если ремонт проводился на основании решения общего собрания.
Речь идет о случаях, когда собственники квартир выбрали для накопления взносов общий счет Фонда капремонта — регионального оператора.
Сейчас работы по капремонту принимает комиссия из представителей фонда, подрядчика и собственников. Жители дома выбирают такого человека на общем собрании.
Предполагается, что нововведение решит проблему затягивания согласований работ, которые приводили к судебным разбирательствам и штрафам для региональных операторов.
Заработают методические рекомендации по капремонту
Кроме того, с 1 марта 2023 года вступят в силу методические рекомендации по проведению капитального ремонта в многоквартирных домах, который финансируется средствами фонда капитального ремонта. Это, например, ремонт крыш, фасадов, лифтов, фундамента дома. Авторы рекомендаций разработали перечень видов работ и их критерии.
Также с 1 марта региональные власти получат право дополнять перечень работ и услуг по капремонту по своему усмотрению.
Вернется «лифтнадзор»
Ростехнадзор с 1 марта 2023 года начнет контролировать состояние лифтов, инвалидных платформ, эскалаторов и другихтехнических средств в жилых домах.
Государственный контроль за лифтами в России отсутствовал с июля 2021 года, в некоторых регионах работы по замене лифтов не входят в программы фондов капитального ремонта. Предполагается, что изменения сделают проверки содержания подъемников регулярными и повысят безопасность жильцов многоквартирных домов.
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Жителей рассчитают за общедомовые услуги по новой формуле
Жители многоквартирных домов с 1 марта 2023 года будут оплачивать коммунальные услуги за общедомовые нужды — свет в коридорах, воду за уборку в подъезде, работу лифта — исходя из фактического потребления.
Раньше все платежи были ограничены нормативами. Теперь же платить придется по общедомовым счетчикам.
Если счетчиков в доме нет, то суммы будут рассчитывать по измененным нормативам. Это может привести к тому, что жителям домов, где не установлены счетчики на общедомовые нужды, придется платить больше, чем обычно.
Жильцы, которые не живут в квартире, смогут не платить за вывоз мусора
С 1 марта 2023 года жители многоквартирных домов получат право не платить за вывоз мусора, если не проживали в квартире более 5 дней.
Для перерасчета нужно написать заявление в управляющую компанию и приложить доказательства отсутствия в доме, например, авиабилеты, турпутевку, командировочное удостоверение. Это нужно сделать в течение 30 дней с момента возвращения.
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Сократятся сроки процедур, связанных с предоставлением госземель
1 марта 2023 года в России вступает в силу закон, который сокращает сроки предварительного согласования и предоставления земельных участков в государственной или муниципальной собственности с 30 до 20 дней. В случаях, когда схему расположения участка на кадастровом плане территории нужно согласовать — с 45 до 35 дней.
По мнению правительства, это ускорит реализацию новых жилищных проектов и упростит гражданам строительство частного жилья.
Установка пожарных извещателей станет обязательной в жилье многодетных семей
Автономные дымовые пожарные извещатели станут обязательными с 1 марта 2023 года в домах и квартирах многодетных семей. Требование также касается жилья семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Изменения внесены в постановление правительства России от 24 октября 2022 года «О внесении изменений в Правила противопожарного режима в Российской Федерации».
Ответственность за установку извещателей — на собственниках жилья. Если многодетная семья живёт в квартире или доме на условиях социального найма, то оборудовать помещение должен муниципалитет. Если жильё приватизировано — владелец квадратных метров. Цена автономных извещателей начинается от 500 рублей.
Россиян могут лишить жилья, если они используют его с нарушениями
С 1 марта 2023 года собственников могут лишить недвижимости, если они используют ее не по назначению, допускают бесхозяйственное содержание имущества или систематически нарушают права соседей. Поправки внесены в Гражданский кодекс.Сначала собственникам будут направлять предупреждение, назначат срок для ремонта, если такие работы необходимы. Если владелец недвижимости не исправил нарушение, то органы власти могут изъять и продать имущество с торгов через суд. Вырученные от продажи средства выплатят собственнику, за вычетом расходов на исполнение судебного решения.