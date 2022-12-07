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Минстрой установил норматив стоимости кв. м жилья в России в размере 88,7 тыс. рублей

Дата публикации: 07 дек 2022
Минстрой установил норматив стоимости кв. м жилья в России в размере 88,7 тыс. рублей

Минстрой России установил норматив стоимости квадратного метра общей площади жилья в стране в размере 88,7 тысячи рублей на первое полугодие 2023 года. Это на 6% выше норматива второго полугодия 2021 года, пишет РИА Недвижимость со ссылкой на приказ ведомства.Самые высокие показатели устанавливаются для Москвы (169,7 тысячи рублей), Санкт-Петербурга (165, 3 тысячи), Приморского края (150,3 тысячи), Краснодарского края (149,9 тысячи), Магаданской области (147,7 тысячи).Наименьшие значения вводятся для Ингушетии (45,8 тысячи), Кабардино-Балкарии (50,2 тысячи), Калмыкии (51,8 тысячи).Норматив стоимости используются властями для расчета соцвыплат, которые предоставляются гражданам на приобретение или строительство жилых помещений за счет средств федерального бюджета. Кроме того, эти нормативы применяются для расчетов межбюджетных трансфертов.

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Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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