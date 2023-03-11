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Минстрой создаст систему для электронных платежей за ЖКУ уже в 2023 году

Дата публикации: 11 мар 2023
Минстрой создаст систему для электронных платежей за ЖКУ уже в 2023 году

Создание Государственной информационной системы ЖКХ (ГИС ЖКХ), где россияне смогут оплачивать жилищно-коммунальные услуги и просматривать все расходы, может завершиться в 2023 году. Об этом сообщил глава Минстроя Ирек Файзуллин.

«Я думаю, в 2023 году завершим работу, чтобы через ГИС можно было и проводить оплаты все, и контролировать расходы в том числе», – сказал министр в Совете Федерации.

Ранее сообщалось, что речь идет о переходе к электронным платежным документам на оплату ЖКУ, которые будут формироваться в ГИС ЖКХ.

Ожидается, что это повысит доступность информации о начислениях и платежах для жителей, снизит расходы на оплату услуг печати и доставки бумажных квитанций и сделает отрасль ЖКХ прозрачнее.

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Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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