Минстрой России призвал продлить программу льготной ипотеки
Программу льготной ипотеки на новостройки стоит продлить, заявил на Восточном экономическом форуме замглавы Минстроя Никита Стасишин. Сейчас программа действует до конца 2022 года.
Как работает программа льготной ипотеки
Программа, анонсированная президентом Владимиром Путиным, начала работать с апреля 2020 года. Тогда можно было взять заем по ставке до 6,5% годовых для покупки новостройки стоимостью до 8 миллионов рублей в Москве и Петербурге и до 3 миллионов рублей — в других регионах.
Действие программы было изначально рассчитано до 1 ноября 2020 года. Однако с тех пор ее неоднократно продлевали и расширяли. Весной 2022 года на фоне повышения Центробанком ключевой ставки до 20% ставка по ипотеке с господдержкой выросла с 7 до 12% годовых. Однако уже летом президент России Владимир Путин поручил правительству изменить условия и снизить ставку до 7%.
В Сбербанке сразу же отреагировали на предложение президента. Банк предлагает гражданам ставки по льготным ипотечным программам ниже 7%.
- Ипотека с господдержкой — от 6,3% годовых
- Семейная ипотека — от 5,3%,
- Дальневосточная ипотека — от 1,5% годовых
После того как Центробанк снизил 22 июля 2022 года ключевую ставку до 8%, ставки по ипотечным программам крупных российских банков также пошли вниз. Таким образом они практически сравнялись с условиями господдержки. Тем не менее в Минстрое считают оправданным продление срока действия программы.
Какие аргументы приводит Минстрой
Продление программы позволит поддержать спрос на новостройки, и, соответственно, и весь рынок недвижимости, считает ведомство. Кроме того, это позволит выполнить показатели по ежегодному вводу жилья в течение 10 лет.
«Чтобы реализовать ввод 120 миллионов квадратных метров жилья к 2030 году, необходимо, чтобы в моменте строилось 200 миллионов «квадратов». Для того чтобы это реализовывалось, застройщикам нужен гарантированный спрос. С учетом непростой экономической ситуации мы считаем, что без гарантированного спроса, который поддерживается благодаря всем льготным ипотечным программам, выполнить поручение будет сложно», — сказал Стасишин.
Также он напомнил о поручении президента Владимира Путина по приросту ипотечного портфеля у россиян — льготная ипотека считается важным фактором для достижения этой цели, напомнил он.
Какие поручения дал президент
В конце июня президент Владимир Путин поручил правительству сохранить объемы ввода жилья в 2022 году и нарастить ипотечный портфель.
«Необходимо обеспечить объем ввода жилья в этом году не ниже уровня прошлого года. А прирост ипотечного портфеля не менее чем на 2,5 триллиона рублей», — сказал глава государства.
«Понятно, что далеко не все могут купить квартиру или дом. Поэтому регионам при поддержке правительства нужно активизировать строительство жилья, которое сдается внаем. Причем предусмотрев возможность его последующего приобретения с помощью льготной ипотеки или в рассрочку», — пояснил президент.