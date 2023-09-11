Минстрой прогнозирует, что рост взноса льготной ипотеки снизит спрос на первичку на 20%
Увеличение первоначального взноса по программам с господдержкой может снизить спрос на новостройки на 20%. Об этом сообщил замглавы Минстроя России Никита Стасишин на Восточном экономическом форуме.
«Мы считаем, это может привести, с учетом того, что на вторичном рынке нет льготных программ, а ставки сегодня где-то 14,5-15%, с учетом изменения условий по всем льготным программам в части первоначального взноса и регуляторного характера ЦБ, по моему ощущению, к совокупному снижению спроса на первичном рынке процентов на 20, а то и больше, в зависимости от региона», — пояснил он.
Ранее Домклик писал, что правительство России обсуждает изменение условий льготной ипотеки, в рамках которых планируется повысить первоначальный взнос с 15% до 20% и сократить субсидии банкам на 0,5%.