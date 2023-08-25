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Минфин планирует сохранить льготную ставку по ипотеке на первичное жилье

Дата публикации: 25 авг 2023
Минфин планирует сохранить льготную ставку по ипотеке на первичное жилье

Министерство финансов не планирует повышать льготную ставку по ипотеке на первичном рынке недвижимости после внепланового изменения ключевой ставки. Об этом пишут Известия со ссылкой на ведомство.

Как отмечает газета, подобная позиция может быть связана с временным ужесточением денежно-кредитной политики, после чего регулятор, по оценке аналитиков, начнет ее смягчение.

Издание опубликовало мнение ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, которая исходит из того, что Минфин не считает нынешнюю ставку достаточно высокой, ожидая ее снижения.

Эксперт полагает, что ставку по льготной ипотеке в следующем году могут повысить на 0,5-1 п. п. Однако, вероятнее всего, прогнозирует Мильчакова, произойдет завершение льготных программ.

При этом аналитик ФГ «‎Финам»‎ Игорь Додонов отметил, что при ключевой ставке 12% власти изыщут средства для субсидирования льготных ипотечных ставок. Между тем, по его мнению, возможно повышение процентов по госпрограммам при сохранении Центробанком курса на ужесточение денежно-кредитной политики.

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Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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