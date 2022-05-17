Льготную ипотеку в Сбере с увеличенной суммой можно получить по ставке от 5,7%
Доля выдач льготной ипотеки с увеличенной суммой, которая позволяет оформить кредит по льготной ставке на сумму до 30 млн рублей, достигла 23% от поданных заявок по всем льготным ипотечным программам Сбера.
Напомним, 8 мая 2022 года Сбербанк первым из банков отреагировал на предложение Правительства РФ увеличить лимит суммы, которую можно оформить по льготной ставке в рамках программы господдержки, до 30 млн рублей для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и до 15 млн рублей для других регионов.
При этом только 12 и 6 млн рублей соответственно субсидируются из государственного бюджета, а оставшаяся часть субсидируется банком за счет комиссионного вознаграждения от застройщиков-партнеров. В результате процентная ставка клиента на всю сумму до 30 млн рублей составляет от 8,7% по программе «Господдержка» и от 5,7% — по программе «Ипотека для семей с детьми».
Чаще всего такие кредиты оформляли в Москве (доля заявок 21,1%), Московской области (19,6%), Санкт-Петербурге (15,4%), Краснодарском крае (14,1%) и Татарстане (10,3%). К программе уже подключилось более 70% партнеров Сбера. Льготная ипотека с увеличенной суммой кредита наиболее популярна у клиентов следующих застройщиков: Самолет (доля заявок 26%), ГК ФСК (19%) и Гранель Групп (17%).
Всего с начала 2022 года банк выдал почти 85 тыс. ипотечных кредитов по льготным программам господдержки и семейной ипотеки на общую сумму 273 млрд рублей.
Подать заявку на ипотеку с господдержкой и семейную ипотеку с увеличенной суммой кредита можно онлайн на Домклик, выбрав программу с субсидированием и нужную сумму на калькуляторе.
Льготный кредит можно получить при покупке квартиры в новостройке. Если сумма кредита больше 12 млн рублей — процентная ставка не меняется, на всю сумму и срок кредита будет действовать льготная ставка. При расчете видны предварительные условия ипотеки, онлайн-заявку можно сразу же отправить на рассмотрение в банк.
Ознакомиться с актуальным списком партнеров-застройщиков, участвующих в программе субсидирования, можно в журнале Домклик — данные будут постоянно обновляться.