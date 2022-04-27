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Клиенты Сбера смогут приобрести в ипотеку готовое жильё, находящееся в залоге другого банка

Дата публикации: 27 апр 2022
Клиенты Сбера смогут приобрести в ипотеку готовое жильё, находящееся в залоге другого банка

Сбер запустил возможность приобрести по договору купли-продажи квартиру на вторичном рынке, находящуюся в залоге у другого банка.

Домклик нацелен на постоянное развитие и комфорт клиентов на всех этапах покупки недвижимости, поэтому было принято решение распространить условия многоцелевого кредита на программу «Приобретение строящегося жилья» и облегчить процесс оплаты ремонта квартиры, сэкономив финансовые и эмоциональные ресурсы заемщика.

Условия кредитования

Срок кредитования— до 360 месяцев

Процентные ставки соответствуют ставкам по готовому жилью

Квартира, находящаяся в залоге у стороннего кредитора, расположена в многоквартирном доме (исключение: таун-хаус, квартира в доме с внешними деревянными стенами)

Отсутствуют признаки проблемности по кредиту продавца

Сумма собственных средств заемщика должна быть достаточна для погашения обязательств продавца

Продавец должен предоставить согласие первичного кредитора на продажу квартиры и заключение договора купли-продажи, а также оформить поручительство на срок до момента получения банком информации о  переходе права собственности на заёмщика и ипотеки в силу закона в пользу банка.

Условия кредитования не распространяются на государственные программы.

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Клиенты Сбера смогут приобрести в ипотеку готовое жильё, находящееся в залоге другого банка №1
Николай Васёв
Вице-президент, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка

Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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