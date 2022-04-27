Клиенты Сбера смогут приобрести в ипотеку готовое жильё, находящееся в залоге другого банка
Сбер запустил возможность приобрести по договору купли-продажи квартиру на вторичном рынке, находящуюся в залоге у другого банка.
Домклик нацелен на постоянное развитие и комфорт клиентов на всех этапах покупки недвижимости, поэтому было принято решение распространить условия многоцелевого кредита на программу «Приобретение строящегося жилья» и облегчить процесс оплаты ремонта квартиры, сэкономив финансовые и эмоциональные ресурсы заемщика.
Условия кредитования
Срок кредитования— до 360 месяцев
Процентные ставки соответствуют ставкам по готовому жилью
Квартира, находящаяся в залоге у стороннего кредитора, расположена в многоквартирном доме (исключение: таун-хаус, квартира в доме с внешними деревянными стенами)
Отсутствуют признаки проблемности по кредиту продавца
Сумма собственных средств заемщика должна быть достаточна для погашения обязательств продавца
Продавец должен предоставить согласие первичного кредитора на продажу квартиры и заключение договора купли-продажи, а также оформить поручительство на срок до момента получения банком информации о переходе права собственности на заёмщика и ипотеки в силу закона в пользу банка.
Условия кредитования не распространяются на государственные программы.