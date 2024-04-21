Комнаты в России подорожали на 13% за год
Средняя стоимость комнат в России с начала года выросла на 6,9%, за год — на 13,4%, до 1,3 млн руб. Об этом говорится в исследовании портала «Мир квартир».
Аналитики изучили предложения о продаже в 70 городах и выяснили, что за последние 12 месяцев комнаты там в основном дорожали, цена упала лишь в семи из них.
Больше всего стоимость объектов поднялась в Симферополе (+43,9%), Улан-Удэ (+41,8%), Самаре (+41,5%), Челябинске (+40%), Кемерово (+37,8%), Чебоксарах (+35,4%), Саратове (+32,5%), Барнауле (+32,2%), Чите (+31,1%) и Ставрополе (+29,2%). Снизилась она в Магнитогорске (-8,2%), Ленинградской области (-5,1%), Тольятти (-4,4%), Туле (-4,4%), Московской области (-3,1%), Череповце (-1,2%) и Москве (-1%).
«В среднем по России их цена выросла на 13,4%», — говорится в исследовании.
Динамика с начала года
С начала января комнаты в продаже стали дороже в 62 городах, дешевле — в семи, еще в одном стоимость не изменилась. Самый большой рост цен зафиксирован в Челябинске (+19,8%), Ульяновске (+18%), Симферополе (+18,7%), Махачкале (+16,5%), Кемерово (+16,4%), Улан-Удэ (+16,3%), Ярославле (+16,3%), Волжском (+15,7%), Чебоксарах (+15,1%) и Саратове (+14,9%).
Подешевели комнаты в Магнитогорске (-5,9%), Московской области (-5,1%), Владивостоке (-2,7%), Туле (-2,1%), Ленинградской области (-1%), Грозном (-1%) и Иваново (-0,1%). В Москве стоимость с начала года не поменялась.
«Рост цен на комнаты связан с общим удорожанием квартир. К этому типу жилья обращаются те, кому не хватает на отдельную квартиру: даже студии на вторичном рынке вдвое-втрое дороже», — объясняет гендиректор портала «Мир квартир» Павел Луценко.
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