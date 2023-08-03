Коммерческую ипотеку Сбера теперь можно оформить почти по всей России
Сбер расширил количество регионов, где можно оформить «Коммерческую ипотеку» на новостройки. Теперь сделать это можно практически по всей России: программа покрывает 86% территории страны. Раньше предложение действовало только в 200 городах.
Программа кредитования доступна физическим лицам, которые могут подтвердить доход и занятость, а также самозанятым.
Рассчитать условия ипотеки и оставить заявку можно онлайн на сайте Домклик. В калькуляторе нужно выбрать город, где находится объект, и вид недвижимости — новостройка по ставке от 12,1% или готовое жильё от 12,7%. Затем нужно указать стоимость объекта, сумму первоначального взноса и срок кредитования.
Ранее у клиентов Сбера появилась возможность снизить ставку по коммерческой ипотеке на весь срок кредита при использовании услуги «Своя ставка» и внесении единовременного платежа до выдачи кредита. Сумма платежа зависит от размера снижения ставки: минимальный платёж составляет 0,5% от суммы кредита. Дисконт суммируется с другими скидками.