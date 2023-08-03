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Коммерческую ипотеку Сбера теперь можно оформить почти по всей России

Дата публикации: 03 авг 2023
Коммерческую ипотеку Сбера теперь можно оформить почти по всей России

Сбер расширил количество регионов, где можно оформить «Коммерческую ипотеку» на новостройки. Теперь сделать это можно практически по всей России: программа покрывает 86% территории страны. Раньше предложение действовало только в 200 городах.

Программа кредитования доступна физическим лицам, которые могут подтвердить доход и занятость, а также самозанятым.

Рассчитать условия ипотеки и оставить заявку можно онлайн на сайте Домклик. В калькуляторе нужно выбрать город, где находится объект, и вид недвижимости — новостройка по ставке от 12,1% или готовое жильё от 12,7%. Затем нужно указать стоимость объекта, сумму первоначального взноса и срок кредитования.

Ранее у клиентов Сбера появилась возможность снизить ставку по коммерческой ипотеке на весь срок кредита при использовании услуги «Своя ставка» и внесении единовременного платежа до выдачи кредита. Сумма платежа зависит от размера снижения ставки: минимальный платёж составляет 0,5% от суммы кредита. Дисконт суммируется с другими скидками.

Как взять ипотеку на покупку коммерческой недвижимости в Сбере: инструкция

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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