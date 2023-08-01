Что изменится для собственников и покупателей недвижимости в августе 2023 года
Рассказываем, какие законы, важные для собственников и покупателей недвижимости, вступят в силу в августе 2023 года.
Покупатели жилья у продавцов-банкротов получат возврат средств в упрощённом порядке
1 августа в России заработал закон, который вводит упрощённый возврат средств покупателям жилья, если сделка была признана недействительной из-за банкротства продавца.
Теперь покупатель сможет получить деньги в приоритетном порядке, минуя конкурсную массу, а до перечисления средств — пользоваться помещением вместе с проживающими с ним членами семьи.
Кроме того, покупатель может выкупить жильё до его выставления на торги по цене, установленной вступившим в силу судебным актом о признании сделки недействительной. Также у покупателя есть право приобрести это помещение на торгах.
Новые правила будут применяться и в ситуациях, когда суд признал сделку недействительной до того, как закон вступил в силу — если средства от продажи жилья ещё не были перечислены в конкурсную массу.
Упростится регистрация прав собственности на недострои
С 4 августа в России упростится регистрация права собственности на объекты незавершенного строительства в федеральной или региональной собственности. Для оформления недостроев не понадобится составлять технический план на основании декларации о недвижимости.
Раньше это требование оттягивало процесс регистрации недостроев: часто Росреестр фиксировал в техпланах ошибки, а на составление нового могло уходить от двух недель до одного месяца.
Жильё, изъятое у коррупционеров, можно будет купить на аукционах
С 4 августа 2023 года в России заработает закон, который разрешит продажу дорогостоящей недвижимости коррупционеров на аукционах. На торги будут выставлять жильё, рыночная стоимость которого в 2 и более раза превышает среднюю цену в этом регионе.
Если аукцион не состоится, его проведут повторно в срок до трёх месяцев, но уже со снижением цены на недвижимость на 5%. Если аукцион не завершится успехом и во второй раз, в третий раз его проведут не ранее чем через 6 месяцев.