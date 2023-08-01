Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Новости
3 мин
43K

Что изменится для собственников и покупателей недвижимости в августе 2023 года

Дата публикации: 01 авг 2023
Что изменится для собственников и покупателей недвижимости в августе 2023 года
Содержание

Рассказываем, какие законы, важные для собственников и покупателей недвижимости, вступят в силу в августе 2023 года.

Покупатели жилья у продавцов-банкротов получат возврат средств в упрощённом порядке

1 августа в России заработал закон, который вводит упрощённый возврат средств покупателям жилья, если сделка была признана недействительной из-за банкротства продавца.

Теперь покупатель сможет получить деньги в приоритетном порядке, минуя конкурсную массу, а до перечисления средств — пользоваться помещением вместе с проживающими с ним членами семьи.

Кроме того, покупатель может выкупить жильё до его выставления на торги по цене, установленной вступившим в силу судебным актом о признании сделки недействительной. Также у покупателя есть право приобрести это помещение на торгах.

Новые правила будут применяться и в ситуациях, когда суд признал сделку недействительной до того, как закон вступил в силу — если средства от продажи жилья ещё не были перечислены в конкурсную массу.

Упростится регистрация прав собственности на недострои

С 4 августа в России упростится регистрация права собственности на объекты незавершенного строительства в федеральной или региональной собственности. Для оформления недостроев не понадобится составлять технический план на основании декларации о недвижимости.

Раньше это требование оттягивало процесс регистрации недостроев: часто Росреестр фиксировал в техпланах ошибки, а на составление нового могло уходить от двух недель до одного месяца.

Жильё, изъятое у коррупционеров, можно будет купить на аукционах

С 4 августа 2023 года в России заработает закон, который разрешит продажу дорогостоящей недвижимости коррупционеров на аукционах. На торги будут выставлять жильё, рыночная стоимость которого в 2 и более раза превышает среднюю цену в этом регионе.

Если аукцион не состоится, его проведут повторно в срок до трёх месяцев, но уже со снижением цены на недвижимость на 5%. Если аукцион не завершится успехом и во второй раз, в третий раз его проведут не ранее чем через 6 месяцев.

Узнать, как купить квартиру через аукцион

Новости
Законы и регулирование рынка
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Рекомендуем
Что изменится в законах о недвижимости в 2023 году
61K
Законы об ИЖС в 2022: что изменилось
41K
Россияне рабочих профессий смогут бесплатно получить землю от государства
8K
В Госдуме предложили открыть коммунальщикам данные о собственниках из ЕГРН
2K
Актуальное
Списывать с должников компенсацию за аварийное жилье могут запретить
сегодня 10:00
25
Как меняются цены на новостройки и вторичное жилье: исследование Домклик и Центра финансовой аналитики
вчера 18:00
840
Главное за неделю с 9 по 13 декабря 2024 года
вчера 16:30
2K
Задачи по расселению аварийных домов выполнили почти 80 регионов РФ
вчера 13:03
119
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал