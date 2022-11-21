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Количество предложений на рынке новостроек в октябре достигло рекорда за весь 2022 год

Дата публикации: 21 нояб 2022
Количество предложений на рынке новостроек в октябре достигло рекорда за весь 2022 год

Аналитики Домклик зафиксировали в октябре рекорд по количеству предложений на первичном рынке за весь 2022 год — около 503 тыс. по России.

Если в начале 2022 года на витрине Домклик было порядка 379 тыс. объявлений о продаже новостроек, то к октябрю этот показатель перешел отметку в полмиллиона. На протяжении весенне-летнего периода наблюдалось плавное увеличение предложения. Однако в сентябре-октябре был зафиксирован один из самых крупных скачков — количество объявлений увеличилось на ~7%.

Можно предположить, что такой скачок связан с возрастающей привлекательностью вторичного рынка, где появилось большое количество выгодных предложений. Отмечая этот тренд, застройщики стараются удерживать внимание покупателей путем ввода новых объектов.

Также в октябре 2022 года цены на квартиры в новостройках в среднем по России снизились на 0,8%.Теперь средняя стоимость за квадратный метр составляет 123 тыс. рублей.

Самое большое снижение наблюдается в Республике Татарстан — на 10,1%, в Москве цена снизилась в среднем на 4% и Челябинской области — на 1,4%.

Подробнее об изменения на рынке недвижимости в октябре 2022 года — в ежемесячном отчете.

Выбрать новостройку в своем городе и сравнить цены можно на карте ↙️

Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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