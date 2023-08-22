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Количество нотариальных сделок с жильем в России за полгода увеличилось на 9%
Дата публикации: 22 авг 2023
Количество нотариальных сделок с жильем в России в первой половине 2023 года увеличилось на 9%, до 282 тыс. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной нотариальной палаты (ФНП).
В рейтинге востребованности услуг нотариусов лидируют Санкт-Петербург, Москва, Московская, Свердловская и Челябинская области. Следом идут Татарстан, Самарская и Ростовская области, Башкортостан и Краснодарский край.
По данным ФНП, нотариальные конторы также часто обращаются за удостоверением сделок по купле-продаже и дарению земельных участков со строениями. Этот показатель вырос за полгода на 6%, достигнув почти 88 тыс. сделок.
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Юля Тихонова
Автор статьи
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