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Количество нотариальных сделок с жильем в России за полгода увеличилось на 9%

Дата публикации: 22 авг 2023
Количество нотариальных сделок с жильем в России за полгода увеличилось на 9%

Количество нотариальных сделок с жильем в России в первой половине 2023 года увеличилось на 9%, до 282 тыс. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной нотариальной палаты (ФНП).

В рейтинге востребованности услуг нотариусов лидируют Санкт-Петербург, Москва, Московская, Свердловская и Челябинская области. Следом идут Татарстан, Самарская и Ростовская области, Башкортостан и Краснодарский край.

По данным ФНП, нотариальные конторы также часто обращаются за удостоверением сделок по купле-продаже и дарению земельных участков со строениями. Этот показатель вырос за полгода на 6%, достигнув почти 88 тыс. сделок.

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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