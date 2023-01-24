Клиенты Сбера в возрасте 18–20 лет взяли ипотеку на 10 млрд рублей в 2022 году
В 2022 году Сбер выдал россиянам в возрасте от 18 до 20 лет ипотеки на 9,4 млрд рублей. Такие данные приводят аналитики Домклик ко Дню российского студенчества, который отмечается 25 января.
Какую ипотеку в Сбере берёт молодёжь и на что её тратит
Средняя сумма жилищного кредита для молодёжи составила 2,8 млн рублей (в Москве — 5,9 млн).
По данным Домклик, чаще всего молодые люди покупали квартиры на вторичном рынке — таких кредитов выдано на сумму 6,4 млрд рублей, реже в новостройках — 2,9 млрд рублей.
При этом девушек среди заёмщиков было существенно больше, чем юношей — 63 и 37% соответственно.
Напомним, что с 1 сентября 2021 года Сбер снизил минимальный возраст заёмщиков по ипотеке с 21 года до 18 лет. А в июне 2022 года сделал молодёжную ипотеку доступной по программам господдержки.
Сегодня молодым людям доступны несколько ипотечных программ Сбера: «Ипотека на вторичное жильё»(от 10,9 % годовых), «Семейная ипотека» (от 5,3% годовых), «Господдержка» (от 7,3% годовых), «Ипотека на новостройку»(от 10,9 % годовых), Дальневосточная ипотека (от 1,5%).