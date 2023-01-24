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Клиенты Сбера в возрасте 18–20 лет взяли ипотеку на 10 млрд рублей в 2022 году

Дата публикации: 24 янв 2023
Клиенты Сбера в возрасте 18–20 лет взяли ипотеку на 10 млрд рублей в 2022 году

В 2022 году Сбер выдал россиянам в возрасте от 18 до 20 лет ипотеки на 9,4 млрд рублей. Такие данные приводят аналитики Домклик ко Дню российского студенчества, который отмечается 25 января.

Какую ипотеку в Сбере берёт молодёжь и на что её тратит

Средняя сумма жилищного кредита для молодёжи составила 2,8 млн рублей (в Москве — 5,9 млн).

По данным Домклик, чаще всего молодые люди покупали квартиры на вторичном рынке — таких кредитов выдано на сумму 6,4 млрд рублей, реже в новостройках — 2,9 млрд рублей.

При этом девушек среди заёмщиков было существенно больше, чем юношей — 63 и 37% соответственно.

Напомним, что с 1 сентября 2021 года Сбер снизил минимальный возраст заёмщиков по ипотеке с 21 года до 18 лет. А в июне 2022 года сделал молодёжную ипотеку доступной по программам господдержки.

Сегодня молодым людям доступны несколько ипотечных программ Сбера: «Ипотека на вторичное жильё»(от 10,9 % годовых), «Семейная ипотека» (от 5,3% годовых), «Господдержка» (от 7,3% годовых), «Ипотека на новостройку»(от 10,9 % годовых), Дальневосточная ипотека (от 1,5%).

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Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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