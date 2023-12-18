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Число онлайн-сделок с жильем в Москве выросло в полтора раза

Дата публикации: 18 дек 2023
Число онлайн-сделок с жильем в Москве выросло в полтора раза

Свыше 1,32 млн электронных заявлений на регистрацию прав и постановку на учет недвижимости подали в Росреестр Москвы за 11 месяцев 2023 года, это на 45% больше, чем в 2022-м. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления ведомства.

«В ноябре и в октябре управление фиксирует максимальные показатели с начала года по объему полученных заявлений в электронном виде — свыше 144 тыс.», — приводятся на сайте слова руководителя управления Игоря Майданова.

Всего в январе-ноябре этого года управление приняло свыше 1,32 млн онлайн-заявлений, что на 44,9% больше, чем в 2022 году (911 тыс.), и на 125% больше, чем за аналогичный период 2021-го (586,8 тыс.)

Ранее сообщалось, что Домклик интегрировал сервис «Госключ» в процесс заключения ипотечных онлайн-сделок. Теперь клиенты Сбера могут приобрести недвижимость у застройщиков в ипотеку полностью дистанционно — офис банка посещать не надо.

Читайте также: Электронная регистрация права собственности: как это работает

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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