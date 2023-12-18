Число онлайн-сделок с жильем в Москве выросло в полтора раза
Свыше 1,32 млн электронных заявлений на регистрацию прав и постановку на учет недвижимости подали в Росреестр Москвы за 11 месяцев 2023 года, это на 45% больше, чем в 2022-м. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления ведомства.
«В ноябре и в октябре управление фиксирует максимальные показатели с начала года по объему полученных заявлений в электронном виде — свыше 144 тыс.», — приводятся на сайте слова руководителя управления Игоря Майданова.
Всего в январе-ноябре этого года управление приняло свыше 1,32 млн онлайн-заявлений, что на 44,9% больше, чем в 2022 году (911 тыс.), и на 125% больше, чем за аналогичный период 2021-го (586,8 тыс.)
Ранее сообщалось, что Домклик интегрировал сервис «Госключ» в процесс заключения ипотечных онлайн-сделок. Теперь клиенты Сбера могут приобрести недвижимость у застройщиков в ипотеку полностью дистанционно — офис банка посещать не надо.